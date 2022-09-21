Роковая ошибка короля. Восьмая серия «Дома Дракона» завершает первую главу

Фэнтези-сериал наконец-то прощается с прежним порядком. Кинопоиск рассказывает, каким выглядит Вестерос на пороге больших перемен.
Что происходит в новой серии?
С момента действия предыдущей серии прошло 6 лет. Король Визерис (Пэдди Консидайн) теперь находится в таком прискорбном состоянии, что на Железном троне сидит десница Отто Хайтауэр (Рис Иванс). Государева слабость вызывает кривотолки в Вестеросе. Например, в Дрифтмарке свои права на остров Веларионов заявляет Веймонд (Уил Джонсон), брат Корлиса (Стив Туссэн). Сам Морской Змей отбыл на новую войну с Триархией на Ступенях, где получил тяжелое ранение, поэтому вопрос о наследнике Дрифтмарка становится актуальным. Вообще, наследниками должны быть дети Рейниры Таргариен (Эмма Д’Арси) и «покойного» Лейнора Велариона (Джон Макмиллан) — повзрослевшие Джекейрис (Гарри Коллетт) и его младший брат Люцерис (Эллиот Грихо), но слухи о их незаконном происхождении развязывают Веймонду руки.
Именно поэтому все потенциальные претенденты на Дрифтмарк прибывают в Королевскую Гавань. Приезжает и Рейнира с детьми и мужем-дядей Деймоном (Мэтт Смит), и Веймонд, и Рейнис (Ив Бест), супруга Корлиса. Но дочь короля и его брата никто не встречает. Королева и десница демонстративно заняты заседанием Малого совета. Рейнира и Деймон решают навестить государя в его покоях, представив ему двух новых внуков — Эйгона и Визериса.
Ситуация при дворе напряженная: всю геральдику Таргариенов сняли, заменив на нейтральные символы, а возмужавший Эймонд (Юэн Митчелл) довольно легко побеждает в тренировочном бою опытного рыцаря Кристона Коля (Фабьен Франкель) на глазах у своих племянников. Рейнира пытается переманить на свою сторону Рейнис, которая считает ее убийцей Лейнора. Принцесса предлагает сделку: если жена Морского Змея встанет на предстоящих слушаниях на ее сторону, то она выдаст своего сына Люцериса за Бейлу (Бетани Антония), дочь покойной Лейны (Нанна Блондел).
Отто на Железном троне выслушивает речь Веймонда, и тут в зал неожиданно заходит Визерис, который отказался от макового молока, надел золотую маску, скрывающую половину его неприглядного лица, и из последних сил ковыляет, опершись на трость. Король решает рассудить спор подданных сам, к явному неудовольствию десницы и Веймонда. Визерис просит выступит Рейнис, и та принимает сторону Рейниры, заявляя, что Дрифтмарк в случае гибели Корлиса должны унаследовать «дети» Лейнора. И добавляет, что сыновья принцессы должны обручиться с дочками Лейны. Веймонд мгновенно выходит из себя и начинает едва ли не угрожать королю, вдобавок обозвав Люцериса и Джекейриса бастардами. Визерис хватается за кинжал, но куда оперативнее на оскорбления отвечает Деймон, на ходу срубая голову наглецу.
Вечером основные действующие лица собираются на ужин. Визерис снимает золотую маску, обнажив отсутствующий глаз и дыру в щеке, и пытается всех помирить. И поначалу кажется, что у него это получается. Рейнира подымает тост за королеву, Алисента подымает кубок за Рейниру как наследницу трона. Но дети двух соперниц расслабиться не могут, и вечер все равно заканчивается стычкой. Принцесса решает вернуться на Драконий Камень.
А в финале король допускает роковую ошибку. Чуть раньше в серии Рейнира спрашивала отца, верит ли он в предсказания Эйгона I о Песне Льда и Пламени. Тогда король не ответил, но делает это после званого ужина в своих покоях, приняв Алисенту за свою дочь. Он говорит ей, что Эйгон прав, а она должна объединить страну. Алисента трактует этот монолог по-своему, считая, что речь идет о ее сыне и о ней самой. А король погибает, не подозревая, что окончательно нарушил хрупкий мир своими последними словами.
Ключевые моменты
Кровь и цвет волос
Дети Рейниры и Деймона — юные Эйгон и Визерис — могут похвастаться валирийским оттенком волос. Что ж, теперь Джекейрис и Люцерис точно выглядят бастардами, если кто-то в Семи Королевствах еще сомневался на этот счет.
Боди-хоррор
Визерис теперь похож на зомби: у него ужасная кожа, практически нет волос, гнилые зубы, жутко зияет пустая глазница, а через прореху в щеке виднеются мышцы.
Эйгон повзрослел (в плохом смысле)
Если раньше надменный сын Алисенты лишь мастурбировал в оконном проеме, взирая на город, то теперь он насилует служанок и открыто пристает к Бейле, суженой своего племянника.
Мисария никуда не делась
Короткий эпизод ближе к финалу показывает, что бывшая любовница Деймона все еще активно интересуется политикой и собирает слухи о происходящем во дворце. Ждем ее полноценного возвращения в новых сериях (и втором сезоне).
Последний королевский момент
Появление у Железного трона Визериса на последнем издыхании — одна из самых впечатляющих сцен «Дома Дракона». Король обещает «все исправить», но, увы, он только усугубил ситуацию.
Новые драконы?
Деймон вытаскивает три яйца из кладки Сиракс. Ждем появления новых дракончиков, тем более что в этой серии мы не увидели ни одного старого.
Цитата
«За здоровье моих племянников — Джейса, Люка и Джоффри. Черноволосых, статных, как отец. Так давайте поднимем кубки за сыновей своего отца».
(«To the health of my nephews: Jace, Luke and Joffrey. Each of them handsome, wise, strong. Let us drain our cups to these three Strong boys».)
Эймонд в своем тосте намекает на происхождение племянников (в переводе игра слов теряется)
Вердикт
Восьмая серия «Дома Дракона» с грохотом закрывает первую главу Танца драконов — гражданской войны между сторонниками Рейниры и Алисенты. Да, напоследок король да и сами принцесса с королевой попытались закопать топор противостояния, но семена вражды уже плотно проросли в почве. Их дети — Люцерис и Джекейрис Веларионы, Эймонд и Эйгон Таргариены — выросли в атмосфере взаимной неприязни, поэтому о мире не может быть и речи. Для того чтобы пламя разгорелось, достаточно одной неаккуратной фразы, и триггером конфликта становится бессвязный монолог умирающего Визериса. Уже в следующей серии Семь Королевств погрязнут в затяжном конфликте, а поклонники «Игры престолов» наконец-то возрадуются: мыльная опера с хорошими костюмами и декорациями развернется в брутальный экшен.
Автор: Марат Шабаев