Роковая ошибка короля. Восьмая серия «Дома Дракона» завершает первую главу

А в финале король допускает роковую ошибку. Чуть раньше в серии Рейнира спрашивала отца, верит ли он в предсказания Эйгона I о Песне Льда и Пламени. Тогда король не ответил, но делает это после званого ужина в своих покоях, приняв Алисенту за свою дочь. Он говорит ей, что Эйгон прав, а она должна объединить страну. Алисента трактует этот монолог по-своему, считая, что речь идет о ее сыне и о ней самой. А король погибает, не подозревая, что окончательно нарушил хрупкий мир своими последними словами.