Обсуждаем седьмой эпизод «Дома Дракона»

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Дом Дракона

ПодкастОбсуждаем седьмой эпизод «Дома Дракона»

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Как Мигель Сапочник показывает расстановку сил без единого слова? Почему Визерис (Пэдди Консидайн) вызывает сочувствие? Чем различаются стратегии Рейнис (Ив Бест) и Корлиса (Стив Туссэн)? И какие герои встанут на сторону Рейниры (Эмма Д'Арси)?

Вышел седьмой эпизод сериала HBO «Дом Дракона» — приквела «Игры престолов», посвященного жизни Таргариенов примерно за 200 лет до начала саги. А мы в подкасте «В предыдущих сериях» продолжаем двухмесячный марафон: каждую неделю Лиза Сурганова и Иван Филиппов подробно обсуждают (со всеми спойлерами) новую серию.

А еще у нашего подкаста появился Telegram-канал! Называется «В предыдущих сериях» — подписывайтесь на него по этой ссылке. В нем мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать сериалы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Расследуя гибель сестры, Рита узнает жуткие тайны своей семьи. Атмосферный детектив с Петром Фёдоровым
В главных ролях:Пётр Фёдоров, Дарья Мороз, Иева Андреевайте
Режиссер:Александр Кириенко
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