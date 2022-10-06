Операция «Наследник». Вестерос попрощался с королем и выбирает новых правителей в девятой серии

Вердикт

«Игра престолов» славилась своими финалами в конце каждого из сезонов — девятая и десятая серии всегда получали мощный отклик в социальных сетях и были настоящим событием. На этом фоне предфинальная серия «Дома Дракона» выглядит бледновато — пока все развивается так, как этого можно было ожидать. Никаких шокирующих сюжетных поворотов или масштабных батальных сцен мы не увидели, да и в принципе тут произошло не так много всего. Возможно, чего-то эпичного стоит ожидать в последнем эпизоде сезона. Там появятся отсутствующие на этой неделе Рейнира и Деймон, а судя по тизеру, зрителей снова будут радовать драконы, которых в последнее время мы видели редко.

Автор: Марат Шабаев