Операция «Наследник». Вестерос попрощался с королем и выбирает новых правителей в девятой серии

Семь Королевств вступают в напряженный и мрачный период своей истории. Кинопоиск пересказывает предпоследний эпизод первого сезона.
Что происходит в новой серии?
Король Визерис (Пэдди Консидайн) умер, но осведомлены об этом немногие. Ближайшее окружение в срочном порядке решает, что делать дальше. Королева-вдова Алисента Хайтауэр (Оливия Кук) встречается со своим отцом и десницей Отто (Рис Иванс). Она убеждена, что предсмертным желанием ее покойного мужа было воцарение их первого сына Эйгона (Том Глинн-Карни).
На срочном заседании Малого совета Отто и Тиленд Ланнистер (Джефферсон Холл) действуют по, очевидно, намеченному заранее плану — принимают решение поменять капитанов городской стражи, которые могут быть верны Деймону (Мэтт Смит). В открытую против этих действий выступает казначей Лиман Бисбери (Билл Патерсон), обвиняя присутствующих в измене. Его решает заткнуть Кристон Коль (Фабьен Франкель), но то ли не рассчитывает силы, то ли перегибает палку и разбивает голову лорду.
Алисента и Отто пытаются разыскать Эйгона, чтобы объявить ему о том, что он станет следующим королем, но в Красном замке его нет. На поиски отправляются как братья-близнецы Эррик (Эллиотт Титтенсор) и Аррик (Люк Титтенсор) Каргиллы, так и Коль вместе с принцем Эймондом (Юэн Митчелл). Последние ищут будущего короля в притоне на Шелковой улице, но узнают, что свои будни он предпочитает проводить в подпольном заведении в Блошином Конце, где проходят жестокие детские бои. Там же, вероятно, находится один из бастардов Эйгона.
Тем временем Отто блокирует Красный замок на выход. Он заставляет лордов присягнуть будущему королю, несогласные отправляются за решетку или их убивают. Рейнис (Ив Бест) тоже заперта в своих покоях, ее благосклонности пытается добиться Алисента, но все тщетно. Мисария по прозвищу Бледная Пиявка (Соноя Мидзуно) встречается с Отто и отдает ему спрятанного ею Эйгона, чтобы десница отныне был у нее в долгу. А Ларис Стронг (Мэттью Нихэм) просит у королевы дозволения уничтожить сеть шпионов, опутавших Красный замок.
Настает время коронации. Алисента просит своего сына пощадить Рейниру (Эмма Д’Арси) и ее детей. Самая церемония проходит успешно. Отто объявляет, что таково было предсмертное желание Визериса. Народ рукоплещет Эйгону II, которого помазали на царство и надели на голову корону самого Эйгона Завоевателя. Но праздник омрачает эффектный и жестокий побег Рейнис. Она вырывается из-под земли верхом на своей драконихе Мелеис. Простой люд массово гибнет в давке или под тушей чудища, выжившие в панике пытаются сбежать. Королева Дрифтмарка решает пощадить нового короля и все его ближайшее окружение, она оставляет их испуганными, но живыми и улетает из Королевской Гавани.
Ключевые моменты
Главный негодяй сериала
Ближе к концу первого сезона можно уверенно заявить, что Кристон Коль — один из самых гадких персонажей «Дома Дракона». Благородный красавчик-рыцарь из не самой известной семьи сильно изменился: неудачный роман с Рейнирой и власть сделали из него знатного подонка.
Отто все еще на коне
В середине сезона Хайтауэр впал в немилость и был удален из столицы, но его последующее возвышение кажется поистине триумфальным. Он не просто вернул себе титул десницы, но и заранее подговорил членов Малого совета к государственному перевороту, поэтому после смерти Визериса все пошло стремительно.
Кто хочет быть королем?
Эйгон не хочет править и даже не верит своей матери, которая уверяет, что таким было предсмертное желание отца. А вот Эймонд явно жаждет короны и считает старшего брата никчемным гедонистом. Пока тот зависает в притонах, он изучает науки и боевые искусства.
Ларис — фут-фетишист
Одна из самых странных сцен этой серии. Мастер над шептунами прямо в присутствии королевы мастурбирует, глядя на ее босые стопы.
Цитата
Нет никакой власти, кроме той, что народ позволяет вам взять.
Мисария
Вердикт
«Игра престолов» славилась своими финалами в конце каждого из сезонов — девятая и десятая серии всегда получали мощный отклик в социальных сетях и были настоящим событием. На этом фоне предфинальная серия «Дома Дракона» выглядит бледновато — пока все развивается так, как этого можно было ожидать. Никаких шокирующих сюжетных поворотов или масштабных батальных сцен мы не увидели, да и в принципе тут произошло не так много всего. Возможно, чего-то эпичного стоит ожидать в последнем эпизоде сезона. Там появятся отсутствующие на этой неделе Рейнира и Деймон, а судя по тизеру, зрителей снова будут радовать драконы, которых в последнее время мы видели редко.
Автор: Марат Шабаев