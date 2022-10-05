Обсуждаем восьмой эпизод «Дома Дракона»

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В предыдущих сериях

ПодкастОбсуждаем восьмой эпизод «Дома Дракона»

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Какую цель преследует Рейнис (Ив Бест)? Как раскрываются характеры детей Рейниры (Эмма Д'Арси) и Алисенты (Оливия Кук)? Зачем жена короля наращивает влияние религии при дворе? И почему даже мудрые решения Визериса (Пэдди Консидайн) все равно ведут к катастрофе?

Вышел восьмой эпизод сериала HBO «Дом Дракона» — приквела «Игры престолов», посвященного жизни Таргариенов примерно за 200 лет до начала саги. А мы в подкасте «В предыдущих сериях» продолжаем двухмесячный марафон: каждую неделю Лиза Сурганова и Иван Филиппов подробно обсуждают (со всеми спойлерами) новую серию.

А еще у нашего подкаста появился Telegram-канал! Называется «В предыдущих сериях» — подписывайтесь на него по этой ссылке. В нем мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать сериалы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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Смелый пёс мечтает стать самураем, но в городе кошек его никто не воспринимает всерьёз. Яркий вестерн от режиссера «Короля Льва»
В главных ролях:Майкл Сера, Сэмюэл Л. Джексон и др.
Режиссер:Крис Бэйли, Марк Куцир, Роб Минкофф
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