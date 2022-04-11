Что мы смотрим: «Змей в Эссексе», «Разговоры с друзьями», «Предложение»

В следующем выпуске ведущие подробно (со спойлерами!) разберут второй сезон сериала «Эпидемия» платформы Premier. Герои продолжают спасаться от смертельного вируса в карельских лесах. Отдельный выпуск о первом сезоне можно послушать здесь.

Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.