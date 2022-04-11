Что мы смотрим: «Змей в Эссексе», «Разговоры с друзьями», «Предложение»

От постапокалипсиса в лесах Карелии и готического детектива с Томом Хиддлстоном до криминального триллера про якудза и экранизации дебютного романа Салли Руни.
Лиза Сурганова и Иван Филиппов без спойлеров рассказывают, какие новые сериалы смотрят прямо сейчас. В подкасте ведущие говорят о Halo, «Эпидемии» (второй сезон), «Полиции Токио», «Разговорах с друзьями», «Мы владеем этим городом», «Змее в Эссексе» и «Предложении».
Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
В следующем выпуске ведущие подробно (со спойлерами!) разберут второй сезон сериала «Эпидемия» платформы Premier. Герои продолжают спасаться от смертельного вируса в карельских лесах. Отдельный выпуск о первом сезоне можно послушать здесь.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы! Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Сериалы, упомянутые в выпуске
Halo (2022) — научно-фантастический сериал сервиса Paramount+, основанный на одноименной серии игр. Для войны с альянсом инопланетных рас люди начинают создавать модифицированных бойцов.
«Предложение» (2022) — биографическая драма сервиса Paramount+ о съемках «Крестного отца».
«Полиция Токио» (2022) — криминальный триллер HBO Max про работу молодого американского журналиста в Японии в конце 1990-х. В главных ролях — Энсел Элгорт и Кэн Ватанабэ.
«Разговоры с друзьями» (2022) — драма Hulu о любовном многоугольнике от создателей «Нормальных людей» (об экранизации этого романа Салли Руни мы выпустили отдельный эпизод подкаста).
«Мы владеем этим городом» (2022) — мини-сериал HBO о криминальной группировке, действовавшей в Балтиморе в 2017 году. От создателя культового шоу «Прослушка».
«Змей в Эссексе» (2022) — британский мини-сериал Apple TV+ по одноименному роману Сары Перри. Молодая вдова из викторианского Лондона приезжает в небольшую деревню на поиски мифического существа. В главных ролях — Том Хиддлстон и Клэр Дэйнс.
«Эпидемия» (2018 — настоящее время) — постапокалиптическая драма о группе людей, спасающихся от смертельного вируса в лесах Карелии. Второй сезон вышел полностью на платформе Premier.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов