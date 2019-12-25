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Подкаст«Эпидемия»: Каким получился один из лучших российских сериалов 2019 года

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Почему «Эпидемия» — универсальная история, которая будет интересна и иностранному зрителю? Что произошло с пятой серией, которую удалили через два дня после выхода, а потом вернули с небольшими изменениями? И насколько правдоподобны эти изменения? Как экранизация отличается от оригинального романа Яны Вагнер? И в чем не удался финал сезона?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают сериал Павла Костомарова, вышедший на платформе PREMIER в конце прошлого года. Со всеми спойлерами!

Подкаст также доступен в «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

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