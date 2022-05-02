Кто есть кто в сериале «Предложение» про съемки «Крестного отца»

Марио Пьюзо, автор романа «Крестный отец»

Марио Пьюзо родился в криминальном нью-йоркском районе Адская кухня, где жили преимущественно эмигранты. Еще в юности он решил стать писателем. К 45 годам Пьюзо написал два романа — «Арена мрака» (о жизни в поствоенной Германии) и «Счастливая странница» (об эмигрантах в Америке). Книги принесли ему лишь копейки, хоть и получили хвалебные отзывы критиков. Пьюзо устал быть художником в долгах и кредитах и поставил себе цель написать бестселлер, который обеспечит его на всю оставшуюся жизнь. «Пришло время вырасти и продаться», — вспоминал писатель. Так появилась история о криминальной семье Корлеоне из Нью-Йорка, хотя Пьюзо лично не знал ни одного гангстера.

В 1967-м, еще до выхода книги, права на нее приобрела Paramount. Когда роман все-таки появился на прилавках, то продержался в списке бестселлеров 67 недель. Радди нарушил голливудскую традицию и заказал писателю адаптацию его собственного романа. На тот момент Пьюзо не писал ни одного сценария, хотя впоследствии он напишет не только два сиквела «Крестного отца», но и двух «Суперменов» с «Землетрясением».

Кто играет в сериале: Патрик Галло, роль Пьюзо самая крупная в его карьере. Галло играл Энтони «Тони Джека» Джакалоне в скорсезевском эпике «Ирландец» (он появляется в сцене, где Аль Пачино ссорится со Стивеном Грэмом) и мелькал в сериалах «Подпольная империя» и «Двойка».