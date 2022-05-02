Кто есть кто в сериале «Предложение» про съемки «Крестного отца»

На стриминге Paramount+ начал выходить мини-сериал «Предложение» о том, как снимали гангстерский эпик Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец».
Картине в этом году исполняется 50 лет. Самый кассовый фильм 1972 года, получивший три премии «Оскар» и ставший вехой в истории кинематографа, был снят по заказу Paramount. Так что мотором проекта был не режиссер, а продюсер Альберт С. Радди. Его воспоминания о создании «Крестного отца» и легли в основу «Предложения». Сериал Майкла Толкина («Игрок») посвящен тому, как шла работа над фильмом: Радди пришлось защищать видение Копполы не только от продюсеров, которые не хотели брать в фильм Аль Пачино и Марлона Брандо, но и от мафии, которая вдруг смертельно испугалась своей репрезентации на большом экране.
Михаил Моркин рассказывает о реальных людях, оказавшихся среди главных героев сериала.
Альберт С. Радди, продюсер
Альберт С. Радди родился в 1930 году в Монреале. До прихода в киноиндустрию он работал программистом в корпорации RAND. Первый успех пришел к нему в 1965-м, когда он придумал популярный ситком про нацистский лагерь для военнопленных «Герои Хогана». В Paramount ему предложили «Крестного отца», потому что не хотели тратить много на непопулярный тогда гангстерский жанр и знали, что Радди хорошо работал в рамках маленького бюджета.
После успеха фильма он сконцентрировался на экшене и снял несколько хитов с Бертом Рейнолдсом: «Гонки „Пушечное ядро“», «Самый длинный ярд». К последнему фильму Радди также спродюсировал два ремейка с Винни Джонсом и Адамом Сэндлером. В 1990-х Радди отметился культовым сериалом с Чаком Норрисом «Крутой Уокер». Но вторую картину уровня «Крестного отца» — спортивную драму Клинта Иствуда «Малышка на миллион» — он спродюсировал лишь спустя 32 года. Она принесла Радди второй «Оскар» за лучший фильм. В прошлом году 90-летние Радди и Иствуд снова поработали вместе и довели до большого экрана (и стриминга HBO Max) вестерн-долгострой «Мужские слезы».
Кто играет его в сериале: Майлз Теллер, звезда антиутопической трилогии «Дивергент», музыкальной драмы «Одержимость» и криминального сериала Николаса Виндинга Рефна «Слишком стар, чтобы умереть молодым».
Роберт Эванс, глава Paramount
В 1966-м владелец бизнеса по продаже женской одежды и неудачливый актер Роберт Эванс получил благодаря врожденному обаянию и наличию контактов руководящую должность на студии Paramount, которая тоже переживала не лучшие времена, не выдерживая конкуренции с другими мейджорами. Но за следующие восемь лет Эванс вывел студию в лидеры благодаря таким хитам, как «Ребенок Розмари», «Ромео и Джульетта», «Ограбление по-итальянски», «Настоящее мужество», «Крестный отец», «Крестный отец 2», «Бумажная луна», «Самый длинный ярд», «Убийство в Восточном экспрессе», «Китайский квартал» и «Великий Гэтсби». Все эти фильмы стали классикой кинематографа конца 1960-х — начала 1970-х. А вот в 1980-х из-за проблем с наркозависимостью, судимости за контрабанду наркотиков и подозрений в убийстве кинокарьера Эванса практически остановилась.
В 1990-х он вернулся в бизнес с сиквелом «Китайского квартала», двумя триллерами по сценариям Джо Эстерхаза, экранизацией комиксов «Фантом» и ремейком шпионского сериала «Святой». Ни один из этих фильмов не имел успеха ранних проектов Эванса, но в XXI веке он все же смог спродюсировать еще один хит — ромком «Как отделаться от парня за 10 дней». Он же стал его последним фильмом. Продюсер умер в возрасте 89 лет в 2019-м. Многие актеры использовали его яркий образ вечно загорелого бонвивана и прожигателя жизни как референс. Среди них — Дастин Хоффман («Плутовство»), Майкл Дуглас («Призраки бывших подружек»), Джеффри Лэнд («Другая стороны ветра» Орсона Уэллса) и Мартин Ландау («Красавцы»). Кстати, по словам Боба Оденкёрка, с Эванса списан даже изворотливый и говорливый адвокат Сол Гудман из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».
Кто играет в сериале: британец Мэттью Гуд, Озимандия из «Хранителей» и Генри Тэлбот из «Аббатства Даунтон».
Фрэнсис Форд Коппола, режиссер и сценарист
Вряд ли нужно объяснять, кто такой Фрэнсис Форд Коппола — обладатель шести «Оскаров», двух «Золотых пальмовых ветвей» и одного «Золотого орла» (получил за вклад в киноискусство в 2005-м). К началу съемок «Крестного отца» Коппола уже много чего успел сделать. Например, он перемонтировал для американского проката советский сай-фай «Небо зовет», снял хоррор «Безумие 13» для Роджера Кормана и три фильма для Warner Bros. (с первым из них, комедией «Ты теперь большой мальчик», он участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля), получил первый «Оскар» за сценарий «Паттона» и даже спродюсировал дебют Джорджа Лукаса «THX 1138». Всего для Paramount Коппола снимет шесть фильмов: трилогию «Крестный отец», «Разговор», «Такер: Человек и его мечта» и «Благодетеля».
Кто играет в сериале: Дэн Фоглер, магл Якоб Ковальски из франшизы «Фантастические твари». Забавно, что в фильмографии Фоглера уже есть две драмеди о культурных явлениях времен «Крестного отца» — «Штурмуя Вудсток» про знаменитый музыкальный фестиваль в 1969-м и «Фанаты» про поклонников «Звездных войн».
Марио Пьюзо, автор романа «Крестный отец»
Марио Пьюзо родился в криминальном нью-йоркском районе Адская кухня, где жили преимущественно эмигранты. Еще в юности он решил стать писателем. К 45 годам Пьюзо написал два романа — «Арена мрака» (о жизни в поствоенной Германии) и «Счастливая странница» (об эмигрантах в Америке). Книги принесли ему лишь копейки, хоть и получили хвалебные отзывы критиков. Пьюзо устал быть художником в долгах и кредитах и поставил себе цель написать бестселлер, который обеспечит его на всю оставшуюся жизнь. «Пришло время вырасти и продаться», — вспоминал писатель. Так появилась история о криминальной семье Корлеоне из Нью-Йорка, хотя Пьюзо лично не знал ни одного гангстера.
В 1967-м, еще до выхода книги, права на нее приобрела Paramount. Когда роман все-таки появился на прилавках, то продержался в списке бестселлеров 67 недель. Радди нарушил голливудскую традицию и заказал писателю адаптацию его собственного романа. На тот момент Пьюзо не писал ни одного сценария, хотя впоследствии он напишет не только два сиквела «Крестного отца», но и двух «Суперменов» с «Землетрясением».
Кто играет в сериале: Патрик Галло, роль Пьюзо самая крупная в его карьере. Галло играл Энтони «Тони Джека» Джакалоне в скорсезевском эпике «Ирландец» (он появляется в сцене, где Аль Пачино ссорится со Стивеном Грэмом) и мелькал в сериалах «Подпольная империя» и «Двойка».
Бетти МакКартт, ассистентка продюсера
До того как стать ассистенткой Альберта Радди на Paramount, МакКартт работала PR-агентом на 20th Century Fox. Она помогала боссу на съемках «Крестного отца» и «Самого длинного ярда». Впоследствии стала известным агентом по талантам и представляла интересы Джорджа Клуни, Тома Селлека и Энтони Куинна. МакКартт умерла в возрасте 81 года в 2013-м.
Кто играет в сериале: актриса и сценаристка Джуно Темпл, снимавшаяся у Вуди Аллена («Колесо чудес»), Уильяма Фридкина («Киллер Джо») и Мартина Скорсезе («Винил»). Все трое как раз прославились во времена «Крестного отца». Вы также можете узнать ее по роли амбициозной модели Кили Джонс из сериала «Тед Лассо».
Джо Коломбо, гангстер
Джозеф Энтони Коломбо-старший — босс мафиозной семьи Коломбо, одной из так называемых «Пяти семей», которые контролировали Нью-Йорк. Он основал Итало-американскую лигу гражданских прав, которая боролась со стереотипами вокруг итальянцев и отрицала существование американской мафии. Организация договорилась с Радди, что не будет мешать съемкам «Крестного отца», если из сценария уберут слова «мафия» и «коза ностра», а деньги, заработанные на премьере фильма, пожертвуют на строительство больницы. В 1971 году на Коломбо организовали покушение, после которого он оказался парализован. Он умер в 1978-м в возрасте 54 лет.
Кто играет в сериале: Джованни Рибизи, которого вы знаете по «Аватару», «Угнать за 60 секунд» и «Друзьям». Он работал с Софией и Фрэнсисом Фордом Копполой над «Трудностями перевода» и «Девственницами-самоубийцами», где дочь была режиссером, а отец — продюсером.
Чарльз Блюдорн, владелец Paramount
Известный американский промышленник австрийского происхождения. В 30 лет он открыл маленькую компанию по производству автозапчастей, которая выросла в конгломерат Gulf & Western. В 1966-м его частью стала студия Paramount Pictures, и Блюдорн поручил производство фильмов Роберту Эвансу. В те времена Gulf & Western зарабатывала больше на сигаретах, чем на кино. Известно, что, когда «Крестный отец» стал бестселлером, Блюдорн предлагал уволить Копполу и не брать на главную роль Марлона Брандо, чьи последние картины провалились в прокате. Блюдорн также был в гневе, когда Радди пошел на уступки мафии. Он считал, что корпорация с тысячами акционеров не может идти на уступки частной организации, даже если той заправляют опасные мафиози. Как известно, к сиквелам хита Радди не подпустили. Промышленник умер в возрасте 56 лет в 1983-м. Его памяти посвящен «Крестный отец 3».
Кто играет в сериале: английский актер Берн Горман, известный по сериалам «Торчвуд», «Агент» и «Игра престолов», а также по сай-фай-дилогии Гильермо дель Торо «Тихоокеанский рубеж».
Какие еще герои эпизодически появляются в «Предложении»?
- актерский состав «Крестного отца» — Марлон Брандо (Джастин Чэмберс), Аль Пачино (Энтони Ипполито), Джеймс Каан (Дэмиан Конрад-Дэвис), Дайан Китон (Мая Батлер), Талия Шир (Синтия Страхан) и Ленни Монтана (Лу Ферриньо);
- голливудские звезды Роберт Редфорд (Билли Магнуссен), жена Роберта Эванса и звезда «Историм любви» Эли Макгроу (Мередит Гарретсон), Берт Рейнолдс (Брэндон Скленар), Рэкел Уэлч (Кайлин Ликас), Энн-Маргрет (Джин Уоттс);
- мафиози Карло Гамбино (Энтони Скорди) и Томми Луккезе (Майкл Рисполи);
- режиссер «Историм любви» Артур Хиллер (Джейк Ригал);
- оператор Гордон Уиллис (Ти-Джей Тайн) и художник-постановщик Дин Тавуларис (Эрик Бальфур);
- сценарист «Китайского квартала» Роберт Таун (Йен Майклс);
- певец и актер Фрэнк Синатра (Фрэнк Джон Хьюз);
- политик Генри Киссинджер (Дэйв Шалански).
Автор: Михаил Моркин
Фото: Bettmann / Getty Images, Michael Ochs Archives / Getty Images, Santi Visalli / Getty Images, Ron Galella / Getty Images, Denver Post / Getty Images