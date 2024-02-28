«Морозко»: еще один сериал, призванный повысить рождаемость

В онлайн-кинотеатре Okko вышли первые эпизоды сериала «Морозко» об одинокой работнице телевидения, которая решает срочно забеременеть из-за неутешительного диагноза. Рассказываем, каким получился комедийно-драматический проект с участием Аглаи Тарасовой и Никиты Ефремова.

О чем сериал

Аглая Тарасова и Гоша Куценко

Рита (Аглая Тарасова) работает в редакции телеканала «Звездное ТВ»; подавляющее число ее коллег — мужчины, а начальник — бывший военный (Гоша Куценко). Со стороны кажется, что у Риты вроде все в порядке: ходит на работу, получает зарплату, ведет себя тихо-мирно, разве что почти ни с кем не общается и не сближается. В действительности героиня полностью опустошена: работа не радует, своего жилья нет, семьи тоже, равно как и близких друзей. Одиночество разъедает Риту изнутри, и построить серьезные отношения с мужчинами не удается. Единственный компаньон девушки — прикроватное чучело хорька.

Последним ударом судьбы становится неутешительный диагноз: во время обследования Рита узнает, что у нее осталась буквально последняя яйцеклетка. Времени, чтобы сделать ЭКО и забеременеть, очень мало, впереди ранний климакс и бездетность. Девушка принимает вызов судьбы, но папка с образцовыми донорами, которую предлагает ей врач, не подходит. Рита хочет своими глазами увидеть отца будущего ребенка и убедиться, что он хороший человек. Так что она отправляется сама искать подходящего спермодонора. Им может оказаться случайный прохожий, попутчик или коллега на работе — Рита открыта всему!

Первым делом она обращается в сервис быстрых свиданий «Сеятель», где и знакомится с Тарасом (Никита Ефремов). Необычный молодой человек страдает тиннитусом (то есть у него постоянно звенит в ушах), который — какое чудо! — пропадает, когда Рита оказывается рядом.

Кто это сделал

Пилот «Морозко» впервые показали на фестивале сериалов «Пилот» в 2022 году. Продюсировали его Валерий Федорович и Евгений Никишов; знаменитый дуэт в том году представил в конкурсе восемь проектов. С учетом сериалов, которые продюсеры начинали в компании 1-2-3 Production, шесть из них уехали из Иванова с наградами, но «Морозко» остался без призов.

Для режиссера и автора сценария Юлии Лысовой этот сериал — большой дебют (в ее фильмографии лишь короткометражные работы). Судя по всему, на момент фестивальной премьеры еще не было заказано производство сериала. Как это часто бывает, на «Пилоте» первые серии тестируют, изучают обратную связь зрителей и прессы, проверяют, работает ли пилотный эпизод с конкретными актерами. Старт съемок первого сезона «Морозко» объявили только в июле 2023 года.

Как это выглядит

Аглая Тарасова

Как пособие для потерянных в жизни миллениалов, у которых часики тикают. Сериал словно повелительное наклонение и укор целому поколению (в лице Аглаи Тарасовой): каждому здесь нужно если не добиваться карьерных вершин (в случае мужчин), то как минимум выполнить «главную» функцию существования — родить и желательно при этом выйти замуж.

В таком ракурсе «Морозко» идеально вписывается в современный тренд российских сериалов, главной героиней которых становится женщина средних лет. «Если хотите ребенка, нужно поторопиться», — точно так же объяснял врач Марии Машковой в сериале «Женщина в состоянии развода». Героиня Анны Зайцевой в сериале «Отчаянная невеста» одержима поисками идеальной половинки. Персонаж Елены Подкаминской из «Ева, рожай!», как и Рита в «Морозко», решает стать матерью назло бывшему, который завел семью после расставания с ней.

Всем этим женщинам «слегка за 30», все, по версии сценаристов российских сериалов, думают только об одном. Логика «рожу, и жизнь станет лучше, ярче, веселее» — слабое звено «Морозко». Впрочем, это лишь стартовая проблема, с которой сталкивается героиня Аглаи Тарасовой. Спасибо, что на этот раз за сценарий проекта о женщине отвечала все-таки женщина.

Никита Ефремов и Аглая Тарасова

Лысова делит сериал на два временных пласта — раньше и сейчас. Корень своих сегодняшних проблем героиня (посредством закадрового голоса, объясняющего, с чего все началось) ищет по заветам Фрейда в прошлом. Тема влияния детства на взрослую жизнь в сериале ключевая. Неудивительно, что в детстве Риты, которое пришлось на 1990-е, есть много интересного: беспробудно пьющий отец (его в воспоминаниях играет звезда «Реальных пацанов» Николай Наумов); мать, способная на прощение отца чаще, чем на категоричное «нет»; пропадающие из дома вещи (отец выносит из квартиры все, что может сдать в ломбард).

Между прошлым и настоящим образуется невидимая для героини (и видимая для зрителя) связь. В наблюдении за детством Риты становится понятно, откуда у нее защитные реакции, заложенное априори недоверие к мужчинам и едва сформированное желание в принципе создавать семью. В диалогах героев есть забавные моменты вроде шуток, основанных на игре слов, но хватает и откровенного кринжа (например, заявления начальника Риты «Не рожала — не баба, не служил — не мужик», сказанные с абсолютно серьезной интонацией).

Вердикт

Николай Наумов

«Морозко» выглядит как еще одна попытка показать «настоящие» проблемы миллениалов, попутно отрефлексировав детские травмы. Их у героини вагон и маленькая тележка, начиная с проблем в личной жизни и затянувшегося инфантилизма и заканчивая сложностями адаптации к нормальной жизни у ВДА (взрослых детей алкоголиков) и людей с диагнозом «ранний климакс» (он может быть и у мужчин). Относится ли к ним тяжелое давление родителей, постоянно долдонящих несчастной Рите, мол, «рожай, и все пройдет», или это реальный рецепт, предлагаемый сериалом, пока совсем неясно. Но, если верить информации из пресс-релиза, утверждающего, что «Морозко» — автофикшен, в счастливом финале Рита должна питчить пилот какого-нибудь сериала в ИРИ.

Автор: Тимур Алиев