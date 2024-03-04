Вышел вебтун «Иные». Как он расширяет вселенную франшизы?

В Букмейте эксклюзивно вышел вебтун «Иные» — часть одноименной фэнтези-франшизы, в которую также входят роман Александры Яковлевой и сериал Владимира Ракши, созданные по мотивам сценария Елены Войтович. «Иные» — это история о необычных людях из альтернативных 1940-х годов, которые с рождения обладают особым даром и учатся управлять им. Рассказываем, что вообще из себя представляет вебтун и как он расширяет миры книги и сериала.

Что такое вебтун

Вебтун (от англ. web — «сеть», cartoon — «мультфильм») — подвид цифровых комиксов, но с характерной особенностью: если в обычных комиксах страницы листаются по горизонтали, то вебтун — это длинная вертикальная полоса, и для ее чтения нужно просто листать вниз, что очень удобно делать со смартфона или компьютера.

Вебтун — относительно новое явление, оно зародилось в начале 2000-х в Южной Корее. Поначалу вебтунами назывались любые печатные комиксы, отсканированные и переведенные в электронный формат, но довольно скоро они приобрели свой нынешний вид. Со временем все больше художников стали публиковали свои комиксы в сети из-за строгой цензуры, регулирующей то, что попадает на страницы печатных изданий. На смартфоне привычный формат чтения оказался не очень удобным — так и появились комиксы-ленты. Сейчас вебтуны нередко включают в себя не только иллюстрации, но и анимацию с музыкой.

Удобный формат завоевал популярность в Корее, а затем и во всем мире. Все чаще можно встретить вебтуны не только от корейских авторов, но и от авторов из Европы, Америки и России. В Букмейте также можно читать вебтуны. Например, уже сейчас в этом формате можно читать серию комиксов «Майор Гром» — «Чумной Доктор», которая легла в основу одноименного фильма.

Кто работал над вебтуном

Сценарий вебтуна написал Кирилл Кутузов, которого вы можете знать по комиксам издательства Bubble («Вор теней», «Майор Игорь Гром», «Громада»), а иллюстрации созданы художниками Таей Макаревич, Кириллом Макагоновым и Олегом Чудаковым. В основу комикса лег оригинальный сценарий Елены Войтович, а сценарным консультантом выступила Александра Яковлева, написавшая роман «Иные».

«С предложением поучаствовать в спецпроекте по новой фэнтези-франшизе „Иные“ ко мне обратились в середине осени. На тот момент я уже видела обложку книги и послушала песню, написанную группой „АИГЕЛ“», — рассказывает художница Тая Макаревич. «Мне нравится антураж и стиль конца 30-х и начала 40-х годов прошлого века, поэтому, прочитав сценарий, я уже ясно представляла, как это должно выглядеть».

«„Иные“ — целая вселенная, работающая по законам супергероики», — рассказывает сценарист Кирилл Кутузов. «Очевидно, фокус в книге и сериале был на главных героях, но персонажи второго плана показались нам не менее интересными. Поэтому в комиксе вас ждут истории, которые дополняют канон вселенной и, как нам кажется, добавляют в него несколько новых красок».

Подобно книге и сериалу, которые дополняют друг друга, вебтун не пересказывает сюжет других медиа франшизы «Иные». Вместо этого он показывает, что осталось за кадром, и раскрывает предысторию основных и второстепенных героев.

Как вебтун дополняет историю «Иных»

Вебтун «Иные» состоит из трех историй, каждая из которых рассказывает предысторию того или иного персонажа, знакомого по книге или сериалу.

В первой истории показан один день из жизни таинственного иностранца Максимилиана Нойманна, который путешествует по Европе в поисках детей, одаренных необычайными, как и у него, способностями. Он отправляется в Мадрид, где больше узнает о самом себе, но даже и не подозревает о том, что за его действиями тщательно следят недоброжелатели.

Во второй раскрывается прошлое Далии — дочери ведьмы, которая умеет колдовать, используя древние руны. Вы узнаете о том, как именно она попала на попечение к Нойманну.

Третья история поведает о прошлом бездомного мальчишки по имени Борух еще до того, как он стал сиротой и попал к Нойманну. Встретившись с уличными хулиганами, Борух покажет, на что способен его незаурядный ум.

Хронологически события вебтуна происходят до книги и сериала, поэтому он станет хорошей точкой входа для тех, кто только планирует посмотреть сериал или прочесть книгу. Однако если вы уже успели ознакомиться с другими произведениями франшизы, то благодаря новым деталям из комикса сможете узнать много интересных подробностей о полюбившихся героях.

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Автор: Вениамин Гераськин