Что происходит в прокате: «Переводчик» возглавил топ-10 за июнь

Лидером официального и не очень проката в июне стал фильм Гая Ричи, на которого в России традиционно ходят с большим удовольствием. Общая касса «Переводчика» на данный момент составляет 262,4 млн рублей, или около 2,8 млн долларов, а общие сборы по СНГ — 3,2 млн долларов. Это чуть больше 70% от всей международной кассы фильма. В целом результат «Переводчика» (21,5 млн долларов при бюджете в 55 млн долларов) довольно разочаровывающий, да и предыдущий фильм режиссера, «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать», собрал всего 37,8 млн долларов при бюджете около 50 миллионов.

Просто невероятную стойкость в отечественном прокате демонстрирует «Вызов» Клима Шипенко: фильм держится в топ-3 проката уже двенадцатую неделю и сейчас вплотную приблизился к отметке в 1,9 млрд рублей. Обойдя «Сталинград», «Последнего богатыря» и «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», «Вызов» сейчас находится на седьмой строчке самых кассовых российских фильмов. Впереди него лишь «Последний богатырь: Корень зла», «Последний богатырь: Посланник тьмы», «Т-34», «Движение вверх», «Холоп» и, разумеется, безусловный рекордсмен проката — «Чебурашка» со сборами за 7 миллиардов. Помимо этого, «Вызов» вошел в топ-20 самых кассовых фильмов в истории российского кинопроката, включая зарубежные релизы.

Впрочем, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», лидером последних уик-эндов является фильм, который, по официальным данным, в прокате не существует. Это анимационный «Человек-паук: Паутина вселенных». По данным, представленным в последних рассылках издания, супергеройский фильм находится в теневом прокате уже четвертую неделю и все это время удерживает лидерство по итогам уик-эндов. Суммарный результат «Паутины вселенных», по данным БК, сейчас составляет в районе 327 млн рублей — это больше, чем, например, результат официального лидера июня, «Перевозчика».

Замыкает топ-10 месяца, пожалуй, самый значимый провал этого года на данный момент и потенциально один из самых неудачных с точки зрения бокс-офиса релизов — «Индиана Джонс и колесо судьбы». За неделю проката фильм едва перевалил за результат в 150 млн долларов по всему миру, и этот результат был бы, пожалуй, не таким плачевным, если бы не баснословный бюджет проекта. Indiewire пишет, что на разработку фильма было потрачено 300 млн долларов, а еще 150 миллионов ушло на маркетинг. О том, чтобы показать положительный результат или хотя бы выйти в ноль, вопрос уже особо не стоит. Останется лишь узнать, насколько неудачным в итоге будет прокат фильма.

«Без обид» с Дженнифер Лоуренс, представитель вымирающего вида комедий о сексе с рейтингом R, вроде бы показывает не такой уж выдающийся результат: чуть больше 53 млн долларов при бюджете в 45 миллионов. Однако стоит учитывать, что больше за последние годы из представителей этого жанра не собирал никто. В последний раз более удачным прокатом в жанре R-комедий мог похвастаться фильм «Хорошие мальчики», собравший около 111,2 млн долларов (затраты на производство составили 20 млн долларов). Любопытно, что и «Хороших мальчиков», и «Без обид» снял один и тот же режиссер — Джин Ступницки.

Лидером же месяца (в целом уже можно сказать, что одним из самых удачных релизов за весь 2023 год) стал анимационный супергеройский проект Sony «Человек-паук: Паутина вселенных». Фильм открылся в домашнем прокате с впечатляющими 120 млн долларов и на протяжении шести уик-эндов стабильно держится в топ-3 бокс-офиса. Фильм, который практически наверняка будет номинирован на анимационный «Оскар» и станет одним из наиболее вероятных претендентов на победу (напомним, что в 2019-м первая часть, «Человек-паук: Через вселенные», стала победителем, обойдя «Остров собак», «Мирай из будущего», «Суперсемейку 2» и «Ральфа против интернета»), уже собрал вшестеро больше производственного бюджета. На создание анимационного хита потратили около 100 млн долларов, а в прокате второй «Человек-паук» заработал около 614 млн долларов — это четвертый результат за год после «Братьев Супер Марио», третьих «Стражей Галактики» и десятого «Форсажа».

Стоило ли выпускать «Флэша» в прокат?

«Флэш»

Луис Фернандо, индустриальный аналитик, специализирующийся на кинотеатральном прокате, рассказал, что Warner Bros. потеряла бы меньше денег, если бы отменила релиз фильма в кинотеатрах и сразу выпустила его в онлайн-кинотеатре Max. Несмотря на веру руководителей в фильм и положительные отзывы на тест-показах, «Флэш» показал крайне удручающий результат, который на данный момент составляет 248 млн долларов при бюджете в районе 190 млн долларов и затратах на рекламу, которые составили еще около 150 миллионов.

Если бы фильм не вышел в кинотеатрах вообще, а стал эксклюзивом Max, возможно, затраты на его разработку получилось отбить хотя бы частично благодаря привлечению зрителей на стриминг-сервис и покупку или продление подписок на него, а также с помощью дальнейшей продажи прав.

Фернандо считает, что WB потеряет на блокбастере не меньше 200 млн долларов — это будет один из самых больших кассовых провалов в истории супергеройских фильмов. По неофициальным данным, фильм может появиться в цифре 18 июля. Возможно, «Флэш» хотя бы частично компенсирует падение в прокате успешным выступлением на онлайн-площадках.

Disney потеряла почти миллиард долларов после релиза восьми фильмов

«Амстердам»

Еще одной любопытной статистической деталью поделился аналитик Valliant Renegade в своем недавнем видеообзоре: несмотря на то что продолжения «Черной Пантеры» и «Стражей Галактики» вышли в ощутимый плюс, после релиза восьми последних фильмов студия могла потерять около 900 млн долларов.

Помимо указанных двух, в общем списке есть «Базз Лайтер», «Странный мир», «Тор: Любовь и гром», «Человек-муравей и Оса: Квантомания», «Элементарно» и «Русалочка», затраты на производство которых составили около 2,75 млрд долларов, а их суммарные сборы принесли студии 1,86 млрд долларов.

В апрельском материале, посвященном самым большим кассовым провалам 2022-го, Deadline рассказала, что потери компании от релиза «Странного мира» составили 197,4 млн долларов, а на «Баззе Лайтере» Disney потеряла около 106 млн долларов. К слову, к еще одному громкому кассовому провалу, фильму «Амстердам» Дэвида О. Расселла, тоже немного приложила руку Disney, занимавшаяся дистрибьюцией проекта. Несмотря на звездного режиссера и не менее звездный каст (Кристиан Бэйл, Марго Робби, Рами Малек, Аня Тейлор-Джой, Джон Дэвид Вашингтон, Зои Салдана, Роберт Де Ниро, Тимоти Олифант, Майкл Шеннон другие), фильм собрал в прокате лишь 31,1 млн долларов при бюджете в 80 миллионов.

Итоги за полгода проката: все ли так плохо? Ситуацию спасают кинокомиксы, экшен-фильмы, «Братья Супер Марио» и… «Революция Иисуса»

«Революция Иисуса»

В конце июня Ребекка Рубин и Брэтт Лэнг из Variety решили оглянуться назад и посмотреть, чем запомнились кассовые релизы первого полугодия 2023-го. Безусловно, за эти шесть месяцев было много как провалов (уже упоминавшиеся «Флэш» и «Квантомания», а также «Ренфилд», «Книжный клуб 2», «Все страхи Бо» и сиквел «Шазама»), так и фильмов, результаты которых хоть провальными и не являются, но от них ожидали большего — это «Русалочка», десятый «Форсаж», «Подземелья и драконы: Честь среди воров» и другие.

О большинстве фильмов, сработавших гораздо лучше, и так трубят изо всех щелей. Многие знают об успехах «Братьев Супер Марио в кино», третьих «Стражей Галактики» или сиквела анимационного «Человека-паука», а также о том, что на приключения Джона Уика и Адониса Крида активно ходят. Но еще одним, несколько менее ожидаемым хитом стала христианская драма «Революция Иисуса».

Не особо дорогой фильм, затраты на производство которого составили 15 млн долларов, принес в копилку Lionsgate около 52,4 млн долларов и стал однозначным успехом для продакшен-компании и студии-дистрибьютора. Не секрет, что у фильмов на религиозную тематику есть стабильная и преданная аудитория, но в любом случае история «Революции Иисуса» довольно любопытная и выделяется из общего ряда с точки зрения прокатных результатов.

На «Оскаре» все-таки может появиться категория для каскадеров

«Джон Уик 4»

Чад Стахелски, режиссер франшизы «Джон Уик» и координатор трюков в популярных экшен-фильмах, рассказал, что на протяжении нескольких месяцев ведет переговоры с Киноакадемией о создании отдельной номинации на «Оскар» для каскадеров, и они проходят крайне позитивно.

Стахелски считает, что, скорее всего, каскадеров будут награждать уже на одном из ближайших «Оскаров». Учитывая последние годы, когда все больше специалистов и зрителей начали говорить и писать на тему трюков в фильмах и их исполнителей (спасибо, конечно, и амбассадору каскадерского искусства Тому Крузу), а также учитывая недавние релизы нескольких фильмов с впечатляющими трюками, подобное развитие событий не является сюрпризом. Интересно лишь, когда такая номинация наконец появится на главной киноцеремонии мира и кого именно стоит награждать — весь ансамбль, исполнителя лучшего трюка, координатора или кого-то еще?

В любом случае, кажется, вопрос из ранга теоретических возможностей уже перешел в практическую плоскость, и, после того как продумают все детали, Академия будет полностью готова к внедрению новой категории, а каскадерам достанется заветная статуэтка.

Автор: Иван Трифонов