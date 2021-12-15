11 лучших трейлеров недели: Мадс Миккельсен становится врагом Дамблдора, а Сандру Буллок спасает Брэд Питт

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«Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
Возвращение в киновселенную «Гарри Поттера». События спин-оффа «Фантастические твари» происходят за 70 лет до оригинальной франшизы, когда молодой Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) боролся с самым опасным волшебником столетия Геллертом Грин-де-Вальдом (в его роли Мадс Миккельсен сменил Джонни Деппа). Возглавляют отряд сопротивления магозоолог Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн) и его коллекция волшебных животных (нюхль снова в деле!). В фильме снялся российский актер Александр Кузнецов. Подробный разбор трейлера ищите здесь.
Комедийный боевик с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом. Лоретта Сейдж (Буллок) пишет популярные любовно-приключенческие романы, попивая шардоне со льдом. События ее книг разворачиваются в затерянном городе, полном сокровищ, а главный герой — красавчик Дэш. Для обложек книг в его роли снимается парень Алан (Татум). Однажды Лоретту похищает эксцентричный миллиардер (Дэниэл Рэдклифф), который хочет найти тот самый город из ее книг. Алан отправляется спасать писательницу.
Приквел франшизы «Гадкий я», посвященный знакомству маленького Грю с легендарными миньонами. Вместе с желтыми проказниками Грю намерен вступить в злодейскую организацию «Злобная шестерка», но все идет не по плану. Мальчик похищает ценный медальон, и теперь за ним охотятся самые опасные преступники мира.
Спин-офф популярного сериала «Как я встретил вашу маму», только теперь вместо Тэда Мосби — Софи (Хилари Дафф, а ее повзрослевшая версия — Ким Кэтролл). Как и в случае с оригиналом, она рассказывает, как познакомилась с их папой и веселилась с друзьями в Нью-Йорке 2020-х. В главных ролях — Крис Лоуэлл, Джош Пек и Франсиа Рэйса.
«Невыносимая тяжесть огромного таланта»
Комедийный боевик с Николасом Кейджем в роли самого себя. По сюжету актер погряз в долгах, а его карьера зашла в тупик. Чтобы заработать, он отправляется на день рождения своего поклонника — мексиканского миллиардера. Тем временем ЦРУ просит Кейджа собрать информацию на именинника: тот оказывается наркобароном, который украл дочь кандидата в президенты Мексики. Ситуация осложняется тем, что на вечеринке оказываются дочь и бывшая жена самого Кейджа. В фильме также снялись Педро Паскаль и Нил Патрик Харрис.
Триллер Саймона Кинберга («Люди Икс: Темный Феникс»). Представительницы американской, британской, немецкой, колумбийской и китайской спецслужб объединяются, чтобы спасти мир. У их противников в доступе оказалось мощное оружие, которое может дестабилизировать целые страны. В главных ролях — Джессика Честейн, Лупита Нионго, Дайан Крюгер и Пенелопа Крус.
Комедия по мотивам популярной телепрограммы. Ее грозятся закрыть из-за низких рейтингов, поэтому продюсер Валерия Репина (Екатерина Варнава) решается поехать в одну из самых закрытых стран мира. Она отправляет ведущих (Александра Бортич и Александр Молочников) в Абд-Эль-Акри на свадьбу к местному королю.
Историческая драма Николая Лебедева («Экипаж», «Легенда № 17»). В Нюрнберге идет подготовка к международному трибуналу, где страны-победительницы определят судьбы нацистских военных преступников. Над процессом работает солдат и переводчик от советской делегации Игорь Волгин (Сергей Кемпо). В Нюрнберге он влюбляется в Лену (Любовь Аксенова), которая во время войны работала на заводе на немцев.
Криминальный боевик о девушке-водителе с Пак Со-дам из «Паразитов». Главная героиня — курьерка, которой любое задание по плечу. Не задумываясь о юридических рисках своей работы, она честно доставляет что угодно и куда угодно. Однажды она помогает маленькому мальчику, и теперь за ней охотятся и полиция, и спецслужбы.
Фантастический боевик из Индии с болливудской звездой Джоном Абрахамом. Его герой потерял волю к жизни, после того как его девушка погибла во время террористической атаки. Мужчина соглашается стать экспериментальным суперсолдатом, чтобы бороться с террористами. Как утверждают создатели, идея фильма вдохновлена реальным случаем захвата заложников.
Деревенский хоррор с Нуми Рапас об одиночестве и отчужденности. Действие происходит в XIX веке в горной македонской деревне. Древний лесной дух похищает из колыбели девочку-младенца и обращает ее в ведьму. Повзрослев, она интересуется, каково быть человеком. Чтобы узнать это, она начинает убивать местных и принимает их обличье. Роль главной героини исполняют разные актеры и актрисы. Премьера фильма состоится на грядущем фестивале «Сандэнс».