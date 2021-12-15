11 лучших трейлеров недели: Мадс Миккельсен становится врагом Дамблдора, а Сандру Буллок спасает Брэд Питт

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«Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Возвращение в киновселенную «Гарри Поттера». События спин-оффа «Фантастические твари» происходят за 70 лет до оригинальной франшизы, когда молодой Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) боролся с самым опасным волшебником столетия Геллертом Грин-де-Вальдом (в его роли Мадс Миккельсен сменил Джонни Деппа). Возглавляют отряд сопротивления магозоолог Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн) и его коллекция волшебных животных (нюхль снова в деле!). В фильме снялся российский актер Александр Кузнецов. Подробный разбор трейлера ищите здесь.

«Затерянный город»

Комедийный боевик с Сандрой Буллок и Ченнингом Татумом. Лоретта Сейдж (Буллок) пишет популярные любовно-приключенческие романы, попивая шардоне со льдом. События ее книг разворачиваются в затерянном городе, полном сокровищ, а главный герой — красавчик Дэш. Для обложек книг в его роли снимается парень Алан (Татум). Однажды Лоретту похищает эксцентричный миллиардер (Дэниэл Рэдклифф), который хочет найти тот самый город из ее книг. Алан отправляется спасать писательницу.

«Миньоны: Грювитация»

Приквел франшизы «Гадкий я», посвященный знакомству маленького Грю с легендарными миньонами. Вместе с желтыми проказниками Грю намерен вступить в злодейскую организацию «Злобная шестерка», но все идет не по плану. Мальчик похищает ценный медальон, и теперь за ним охотятся самые опасные преступники мира.

«Как я встретила вашего папу»

Спин-офф популярного сериала «Как я встретил вашу маму», только теперь вместо Тэда Мосби — Софи (Хилари Дафф, а ее повзрослевшая версия — Ким Кэтролл). Как и в случае с оригиналом, она рассказывает, как познакомилась с их папой и веселилась с друзьями в Нью-Йорке 2020-х. В главных ролях — Крис Лоуэлл, Джош Пек и Франсиа Рэйса.

«Невыносимая тяжесть огромного таланта»

Комедийный боевик с Николасом Кейджем в роли самого себя. По сюжету актер погряз в долгах, а его карьера зашла в тупик. Чтобы заработать, он отправляется на день рождения своего поклонника — мексиканского миллиардера. Тем временем ЦРУ просит Кейджа собрать информацию на именинника: тот оказывается наркобароном, который украл дочь кандидата в президенты Мексики. Ситуация осложняется тем, что на вечеринке оказываются дочь и бывшая жена самого Кейджа. В фильме также снялись Педро Паскаль и Нил Патрик Харрис.

«Код 355»

Триллер Саймона Кинберга («Люди Икс: Темный Феникс»). Представительницы американской, британской, немецкой, колумбийской и китайской спецслужб объединяются, чтобы спасти мир. У их противников в доступе оказалось мощное оружие, которое может дестабилизировать целые страны. В главных ролях — Джессика Честейн, Лупита Нионго, Дайан Крюгер и Пенелопа Крус.

«Орел и решка. Кино»

Комедия по мотивам популярной телепрограммы. Ее грозятся закрыть из-за низких рейтингов, поэтому продюсер Валерия Репина (Екатерина Варнава) решается поехать в одну из самых закрытых стран мира. Она отправляет ведущих (Александра Бортич и Александр Молочников) в Абд-Эль-Акри на свадьбу к местному королю.

«Нюрнберг»

Историческая драма Николая Лебедева («Экипаж», «Легенда № 17»). В Нюрнберге идет подготовка к международному трибуналу, где страны-победительницы определят судьбы нацистских военных преступников. Над процессом работает солдат и переводчик от советской делегации Игорь Волгин (Сергей Кемпо). В Нюрнберге он влюбляется в Лену (Любовь Аксенова), которая во время войны работала на заводе на немцев.

«Спецдоставка»

Криминальный боевик о девушке-водителе с Пак Со-дам из «Паразитов». Главная героиня — курьерка, которой любое задание по плечу. Не задумываясь о юридических рисках своей работы, она честно доставляет что угодно и куда угодно. Однажды она помогает маленькому мальчику, и теперь за ней охотятся и полиция, и спецслужбы.

«Атака»

Фантастический боевик из Индии с болливудской звездой Джоном Абрахамом. Его герой потерял волю к жизни, после того как его девушка погибла во время террористической атаки. Мужчина соглашается стать экспериментальным суперсолдатом, чтобы бороться с террористами. Как утверждают создатели, идея фильма вдохновлена реальным случаем захвата заложников.

«Ты не будешь в одиночестве»

Деревенский хоррор с Нуми Рапас об одиночестве и отчужденности. Действие происходит в XIX веке в горной македонской деревне. Древний лесной дух похищает из колыбели девочку-младенца и обращает ее в ведьму. Повзрослев, она интересуется, каково быть человеком. Чтобы узнать это, она начинает убивать местных и принимает их обличье. Роль главной героини исполняют разные актеры и актрисы. Премьера фильма состоится на грядущем фестивале «Сандэнс».