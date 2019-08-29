Хогвартс, тайны Дамблдора и Мадс Миккельсен. Что показали в трейлере третьих «Фантастических тварей»

Студия Warner Bros. показала первый трейлер фэнтези «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» — третьего фильма в серии «Фантастические твари» и уже одиннадцатой картины во всей поттериане. Кинопоиск внимательно разобрал ролик и рассказывает, что стоит знать о фильме, который выйдет в апреле 2022 года.

Что известно о сюжете

Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) выясняет, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд (Мадс Миккельсен) хочет захватить контроль над волшебным миром и устроить войну с маглами. Альбус не может остановить его в одиночку и просит магозоолога Ньюта Саламандера (Эдди Редмэйн) возглавить команду по спасению мира. Волшебники, ведьмы и один храбрый магл-пекарь отправляются на опасную миссию, в ходе которой встретятся со старыми и новыми тварями и сразятся с легионом последователей Грин-де-Вальда. Однако остается загадкой, почему сам Дамблдор остается в стороне от конфликта, когда ставки столь высоки.

Тайны Дамблдора

«Если прислушаться, то можно услышать шепот прошлого», — говорит Альбус Дамблдор в начале фильма. Судя по названию ленты и ее трейлеру, зрителям действительно раскроют секреты из жизни профессора защиты от темных искусств и будущего директора Хогвартса. Из прошлых фильмов серии мы знаем два важных момента. Во-первых, Дамблдор не может вступить в схватку с бывшим другом Грин-де-Вальдом из-за кровной клятвы, которую он дал в подростковом возрасте. Во-вторых, Криденс Бэрбоун (Эзра Миллер) оказался еще одним братом Альбуса по имени Аурелиус (во всяком случае, так утверждает Грин-де-Вальд). В Warner заверяют, что фанаты поттерианы впервые смогут по-настоящему узнать сложного и загадочного Дамблдора. В ролике герой Джуда Лоу принимает активное участие в истории — как минимум проводит экскурсию по Хогвартсу и сражается с Бэрбоуном!

Команда героев

На борьбу с Грин-де-Вальдом выйдут уже знакомые герои: пуффендуец, магозоолог и автор «Фантастических зверей и мест их обитания» Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), его незаменимая ассистентка Банти (Виктория Йетс), его брат Тесеус Саламандер (Каллум Тёрнер), французский волшебник сенегальского происхождения Юсуф Кама (Уильям Надилам), профессор заклинаний в школе Ильверморни Юлали Хикс (Джессика Уильямс) и магл Якоб Ковальски (Дэн Фоглер), которому даже доверяют волшебную палочку.

А вот американка-волшебница Тина Голдштейн в трейлере отсутствует (хотя Кэтрин Уотерстон фигурирует в актерском составе). Зато ее сестра Куинни Голдштейн (Элисон Судол), в предыдущем фильме перешедшая на сторону Грин-де-Вальда, судя по видео, все еще влюблена в магла Якоба и играет важную роль в его приключениях.

Датский Грин-де-Вальд

Самого опасного волшебника в мире — Гиллерта Грин-де-Вальда — теперь играет датчанин Мадс Миккельсен. В прошлом году студия Warner Bros. уволила Джонни Деппа из третьей части, после того как актер проиграл судебный процесс с таблоидом The Sun. Депп обвинял издание в клевете за материал, в котором говорилось, что он избивал свою бывшую супругу Эмбер Хёрд.

Кстати, в начале года Миккельсен рассказал Кинопоиску про фанатские разборки с поклонниками Джонни Деппа. «Всех фанатов невозможно удовлетворить, они слишком разные, — сказал актер. — Я прекрасно понимаю их эмоции в связи с ситуацией с Джонни. В таком случае неважно, кто придет на замену и что будет делать. Так или иначе, многие зрители просто не смогут взглянуть на работу нового исполнителя под другим углом. Я могу лишь прийти на площадку и попытаться сделать то, что хочет режиссер. В этом и состоит моя работа».

Возвращение в Хогвартс

Академия чародейства и волшебства Хогвартс — учебное заведение для волшебников, в котором учился Гарри Поттер и его друзья — возвращается на экраны. Судя по всему, в 1930-х, когда происходит действие триквела, его студенты уже играли в квиддич!

В фильме появится маленькая деревушка Хогсмид, расположенная недалеко от Хогвартса. Это единственный населенный пункт в Великобритании, где совершенно нет маглов. Вероятно, здесь живет Аберфорт Дамблдор, младший брат Альбуса Дамблдора и владелец трактира «Кабанья голова». Пожилой Аберфорт уже появлялся в «Ордене Феникса» (там его изобразил Джим МакМанус) и во вторых «Дарах Смерти» (а там — Киран Хайндс). В «Тайнах Дамблдора» героя играет Ричард Койл, директор Академии незримых наук Фаустус Блэквуд из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины».

Кроме того, не пропустите знаменитый Хогвартс-экспресс! Якоб Ковальски — первый магл в истории, которому удалось попасть в этот поезд.

Выручай-комната

В трейлере герои фэнтези пользуются Выручай-комнатой — зачарованным помещением на восьмом этаже школы Хогвартс. Комната снабжает своих гостей всем необходимым, кроме еды и зелий. Именно в Выручай-комнате Гарри Поттер обучал заклинаниям членов Отряда Дамблдора в «Ордене Феникса» и прятался после дуэли с Драко Малфоем в «Принце-полукровке».

Волшебный флакон

Пузырек, который изучает Дамблдор, содержит кровь — символ клятвы, которая не дает волшебнику сражаться с Грин-де-Вальдом. В финале предыдущей части нюхль крадет флакончик у Грин-де-Вальда и приносит его Ньюту, который, в свою очередь, отвозит его к Дамблдору в Хогвартс. Стоит предположить, что Альбус попытается разрушить то, что его связывает.

Каких фантастических тварей показали в трейлере?

Было бы странно, если бы в трейлере не было бы волшебных зверей. Вот кого мы смогли с ходу опознать, не перечитывая книгу «Записки магозоолога».

Пикетт

Ньют Саламандер продолжает носить в своем нагрудном кармане домашнего любимца Пикетта — капризного лукотруса, который в первом фильме спас хозяина и его подругу Тину Голдштейн от казни. Вероятно, он по-прежнему не хочет возвращаться от Ньюта к своим сородичам.

Нюхль

Любимец зрителей, мохнатый зверек нюхль, обожающий все блестящее и постоянно крадущий вещицы (монеты, кошельки, золото, пряжки и т. д.), появляется в Хогвартс-экспрессе.

Огнекрабы (или нет)

В некой пещере Ньют и Тесеус встречают незнакомых для зрителей ракообразных. Возможно, это измененные огнекрабы — существа, которые в книгах напоминали черепах с панцирем, усыпанным драгоценными камнями. Впрочем, на черепах животные не особо похожи, и драгоценностей на их тельцах нет. Еще один вариант — чизпурфлы, или кружавцы. Это миллиметровые паразиты, внешне как раз напоминающие крабов с большими клыками. Не исключено, что это соплохвосты — нелегально выведенные лесничим Хагридом гибриды мантикоры и огненного краба. В пользу этой версии говорят слухи о появлении молодого Хагрида в фильме. Правда, в книгах он вывел соплохвостов в 1990-х, а не в 1930-х. В любом случае, важно то, что у этих танцующих существ в фильме есть гигантская мама-хозяйка.

Дракон