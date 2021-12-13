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На Яндекс.Музыке вышли все «Хроники Нарнии»! А мы вспоминаем их экранизации

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На Яндекс.Музыке эксклюзивно вышел фэнтези-цикл Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии», написанный в 1950-х. Все семь книг доступны в аудиоверсии, а в подписке на Кинопоиске можно посмотреть экранизации первых трех: «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф», «Хроники Нарнии: Принц Каспиан» и «Хроники Нарнии: Покоритель Зари». Вспоминаем, чем интересны киноадаптации и как над ними работали.

1. Вообще-то, Клайв Стейплз Льюис был против экранизаций

Льюис негативно оценивал идею киноадаптации его книг: «Антропоморфные животные из книг, которых пытаются воплотить визуально, всегда выглядят как клоунада или кошмар». При этом писатель мягче относился к созданию анимационной версии, но с оговоркой: «Если бы только Disney не сочетала столько пошлости с гениальностью».

2. Эдмунда в новых «Хрониках» озвучила младшая сестра актера

Во время съемок первой части, «Лев, колдунья и волшебный шкаф», у актера Скандара Кейнса, сыгравшего Эдмунда Певенси, младшего из братьев, начал стремительно ломаться голос. Продюсеры решили перезаписать его реплики, так что в некоторых сценах мы слышим речь не самого актера, а его младшей сестры.

3. В фильме хотели снять настоящего льва

Авторы «Льва, колдуньи и волшебного шкафа» хотели обойтись без компьютерной графики. Предполагалось, что для изображений льва Аслана, создателя мира Нарнии, будут снимать настоящего льва. Но от этого решения отказались, когда увидели эпизод с реалистичной CGI-графикой, где сестры Певенси идут по улице со львом. При этом создание персонажа было кропотливым: только грива Аслана состояла из более чем 5 миллионов отдельных волосков! По этой причине прорисовка каждой сцены с Асланом занимала свыше 10 часов.

4. Белую Колдунью могла сыграть Мишель Пфайффер

Мишель Пфайффер в фильме «Звездная пыль»
Тильда Суинтон в фильме «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»

На роль Белой Колдуньи изначально рассматривали Мишель Пфайффер, но актриса отказалась от проекта по семейным обстоятельствам. В итоге колдуньей стала Тильда Суинтон.

5. В съемки первого фильма вмешивался новозеландский Минсельхоз

«Льва, колдунью и волшебный шкаф» снимали в Новой Зеландии (там же поставили «Властелина колец» и «Хоббитов»). Создатели «Хроник» собирались доставить в Новую Зеландию 12 североамериканских оленей, они должны были тянуть сани Белой Колдуньи. Но министерство сельского хозяйства страны выступило против этой идеи. Многие олени этого вида заболевают Ку-лихорадкой, а она может легко передаваться от животных к людям. В итоге вместо настоящих оленей в упряжке оказались волки, созданные с помощью компьютерной графики.

6. Для «Принца Каспиана» сделали более 4 000 костюмов

После успеха первой части Disney увеличила масштаб производства. Для исполнителей главных ролей было сшито 1042 разных предметов одежды, а для короля Мираза (Серджио Кастеллитто) и его воинов — 3722. Над всеми этими костюмами трудилось 70 человек, а вся съемочная группа «Принца Каспиана» приехала из 15 разных стран. Но сиквел оказался менее успешным: при бюджете в 225 млн долларов удалось собрать только 419 миллионов.

7. Дворец Мираза строили 200 плотников в течение 15 недель

Декорации замка занимали почти 2 000 квадратных метров, а его внешний вид частично основан на изображениях французского замка Пьерфон, располагающегося недалеко от Парижа. А чтобы построить мост на реке Сока в Словении, на котором происходит одна из батальных сцен «Принца Каспиана», пришлось даже временно изменить течение реки.

Фото: John Chillingworth / Getty Images, A.F. Archive / «Легион-медиа»

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