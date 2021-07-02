Что нового: Музыка, актеры в кадре и сторис

Жара не только на улице, но и в офисе КиноПоиска: в этом выпуске «Что нового» сразу четыре обновления, которыми нам не терпится поделиться.

Эксперимент: Яндекс.Музыка в Android TV

Прежде чем сделать новую функцию доступной на всех платформах (по-нашему — раскатить фичу), мы запускаем ее только на одной. На этот раз повезло владельцам Android TV: в приложении КиноПоиска на этих устройствах появился раздел с Яндекс.Музыкой.

Все логично: по подписке Плюс вы можете не только смотреть кино, но и пользоваться Яндекс.Музыкой. К тому же Музыка тесно связана с КиноПоиском: она автоматически составляет киноплейлист с саундтреками к фильмам и сериалам, которые вы посмотрели.

На большинстве телевизоров Haier, Xiaomi, TCL, Sony и Philips стоит Android TV, и на них уже работает раздел с Музыкой. Если у вас его нет, просто обновите приложение до последней версии.

Эта функция экспериментальная, поэтому смело делитесь своими впечатлениями! Хвалить и ругать можно тут.

DeepDive в мобильных приложениях на iOS

Еще в 2019 году на КиноПоиск HD появился DeepDive — технология распознавания лиц, которая подсказывает, что за актер сейчас в кадре. Сначала она работала только в веб-версии и приложениях для Smart TV. Теперь DeepDive появился в приложении КиноПоиска для iOS, а совсем скоро будет и на Android.

Чтобы узнать, кто сейчас перед вами и кого он или она играет, достаточно поставить на паузу и нажать на кнопку «Актеры в кадре». Пока технология работает не во всех фильмах и сериалах, но мы стремимся к тому, чтобы такого кино стало больше.

Быстрые рекомендации на Smart TV

Итак, вы досмотрели фильм или последнюю серию сериала, успели полюбить персонажей, проникнуться историей, но уже хотите включить что-нибудь еще. Теперь это можно сделать в приложениях для телевизоров Samsung и LG, нажав на кнопку «Следующий фильм» или «Следующий сериал». Она появится, как только начнутся титры. По нажатию запустится кино, которое наши алгоритмы подобрали для вас на основе истории оценок, просмотров и предпочтений.

Скоро эта функция появится и на других платформах. А мы подробнее расскажем, как устроены рекомендации КиноПоиска. Следите за обновлениями в блоге команды.

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