«Корпоратив — говнище»: Вышел трейлер второго сезона «Миллионера из Балашихи»

Молодой предприниматель Богдан Кандауров (Владимир Канухин) возвращается. Во втором сезоне мокьюментари-сериала «Миллионер из Балашихи» блогер и бывший владелец секс-шопа «Сладкая булочка» перейдет в высшую бизнес-лигу, но при этом продолжит попадать в нелепые ситуации.

По сюжету на деньги от сделки с КиноПоиском, купившим права на показ первой части сериала, Кандауров открыл собственное ивент-агентство. Он приступает к съемкам новых выпусков бизнес-блога, для чего нанимает топ-менеджера — бывшую продавщицу секс-шопа Ольгу, а ведущим шоуменом назначает актера Сергея. Энтузиазм поможет им выиграть многомиллионный тендер, но успех потребует немалых жертв.

Режиссером по-прежнему выступит Никита Тамаров («Хроники параноика»). Первые две серии второго сезона выйдут эксклюзивно на КиноПоиск HD 29 июля. Новые эпизоды будут появляться каждую неделю. И первый, и второй сезон можно посмотреть в подписке Плюс.