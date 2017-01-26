Гид по КиноПоиск HD: Как пользоваться и что смотреть

Подписчиков в нашем онлайн-кинотеатре становится все больше, и не все пока знакомы со всеми его функциями и возможностями. Поэтому мы решили составить ультимативный гид и ответить на все-все вопросы.

Вы или ваши друзья еще не подписаны на нас? Не беда. Ловите промокод на бесплатный доступ к КиноПоиск HD на 45 дней: LETOBLIZKO. Активировать его можно здесь (а тут узнать подробности).

Подписки

В нашей основной подписке КиноПоиск HD (269 рублей в месяц) доступно более 7000 фильмов и сериалов, включая все наши эксклюзивные проекты. Также вы получаете все преимущества подписки Яндекс.Плюс: можете слушать музыку и подкасты в Яндекс.Музыке, ездить со скидками на такси, пользоваться бонусами от интернет-маркета «Беру» или завести банковскую карту с кешбэком. Если вы хотите смотреть сериалы HBO и Showtime, стоит оформить подписку «КиноПоиск + Амедиатека» (649 рублей в месяц).

Подписываемся и покупаем

КиноПоиск HD состоит из трех витрин с фильмами и сериалами: «Мое кино», «Магазин» и «Мои покупки». Весь контент бережно разложен там по полочкам — жанрам, темам, коллекциям. Мы стараемся показывать то, что востребовано всегда, и то, что актуально именно сегодня, о чем сейчас говорят все. Кроме того, мы стараемся рекомендовать фильмы или сериалы, интересные именно вам, с учетом вкусов и истории просмотра.

В разделе «Мое кино» можно найти фильмы или сериалы, доступные по вашей подписке, а в «Магазине» — купить отдельные тайтлы или взять их в аренду (для подписчиков у нас есть скидки). Все покупки в «Магазине» автоматически становятся видны в «Моих покупках». К сожалению, из-за ограничений правообладателей не весь контент доступен сразу по подписке; как правило, фильмы через два-три месяца после показа в кинотеатрах попадают в «Магазин» и еще через пару месяцев оказываются в подписке.

Значительная часть контента доступна у нас в Full HD, а избранные фильмы и сериалы можно смотреть в 4К, но качество фильма будет соответствовать скорости вашего интернета.

Где смотрим

Наш онлайн-кинотеатр доступен на разных платформах в России, Беларуси и Казахстане.

На ТВ: через приложение КиноПоиск HD на устройствах LG и Samsung с функцией Smart TV, на устройствах с Android TV 5.1 и выше и на устройствах с Apple TV 12.0 и выше. Для того чтобы установить приложение на своем телевизоре, нужно через поиск отыскать его в магазине (LG Content Store для моделей LG, Samsung Apps для моделей Samsung, Google Play Store для Android TV и App Store — для Apple TV). Кроме того, на телевизоре можно смотреть наш контент, подключив к устройству Яндекс.Станцию или Яндекс.Модуль.

На мобильных устройствах: через приложение КиноПоиск для Android и iOS (для телефонов и планшетов). Установить приложения можно в Google Play и App Store соответственно.

На компьютере: откройте на сайте КиноПоиска вкладку «Онлайн-кинотеатр» или ищите кнопку «Смотреть» прямо на страницах фильмов или сериалов в энциклопедии. Подсказка: у сериалов, которые доступны в нашем онлайн-кинотеатре, теперь черный цвет страниц (и черный цвет карточек в редакционных материалах). Кроме того, если не успели досмотреть фильм или серию, вы сможете продолжить прямо с главной страницы КиноПоиска (там же мы рекомендуем новые и популярные тайтлы). Просмотр доступен в браузерах Яндекс.Браузер, Google Chrome, Firefox, Opera и Safari.

Кстати, вы можете начать смотреть фильм в приложении на телефоне, а продолжить на телевизоре или компьютере. И он начнется ровно с того места, где вы остановились.

Что смотрим

«Последний министр»

Мы стараемся делать так, чтобы в нашей подписке было как можно больше разнообразного и качественного контента, интересного при этом самым разным зрителям. На что советуем обратить особое внимание:

Культовые сериалы: «Друзья», «Теория большого взрыва», «Бесстыжие», «Сообщество», «Игра престолов», «Твин Пикс», «Доктор Кто», «Клан Сопрано» и другие. У нас есть даже «Дикий ангел»! Вы же помните слова из песни в заставке?

Любимые киновселенные и франшизы: фильмы про Гарри Поттера и Мстителей, «Звездные войны», трилогии «Хоббит» и «Назад в будущее», бондиана и другие хиты, которые мы привыкли пересматривать регулярно и без повода.

Взрослая анимация — от безбашенных мультфильмов типа «Рика и Морти», «Южного Парка» и «Харли Квинн» до семейных («Время приключений» или «Аватар: Легенда об Аанге»). А еще, конечно же, у нас есть коллекция аниме.

«Южный Парк»

Линейка российских сериалов, которые можно посмотреть только у нас. Начинаем с комедий — сатирического «Последнего министра» Романа Волобуева, народного «Проекта „Анна Николаевна“» Максима Пежемского или карантинного скринлайфа «Беезумие» от Александра Молочникова. Впереди вас ждут хорроры, социальные драмы, экранизации модных авторов и многое другое.

Российское кино лучших авторов, лауреатов отечественных и зарубежных фестивалей: «Сторож» Юрия Быкова, «Фея» Анны Меликян, «Дылда» Кантемира Балагова, а также будущие премьеры Алексея Германа-младшего, Вадима Перельмана и других известных режиссеров.

Яркие документальные фильмы: новое расследование обстоятельств гибели телеведущего Влада Листьева («Листьев. Новый взгляд»), посмертная биография актера Антона Ельчина («С любовью, Антоша») или фильм «Lil Peep: Всё для всех» об американском рэпере, любителе экспериментировать с музыкой, модой и веществами. Для ценителей современной музыки и культуры — коллекция лучших фильмов Beat Film Festival, для любителей природы — классические доки от BBC и National Geographic.

Разнообразный детский контент — от свинки Пеппы до «Смешариков» (кстати, новый 2D-сезон выходит только у нас). И важная новость для всех родителей: уже скоро на КиноПоиск HD появится безопасный детский профиль с персональными рекомендациями.

Кстати, если вы хотите предложить нам что-то приобрести для каталога, напишите на почту video@kinopoisk.ru. Мы рассматриваем все просьбы и рекомендации.

Выбираем сами и откладываем на потом

Новинки этого года, самые популярные сериалы, лауреаты «Оскара» или советская классика — для тех, кто хочет искать фильм на вечер самостоятельно, мы обновили навигатор на сайте КиноПоиска и добавили там вкладку онлайн специально, чтобы вы сразу знали, какие фильмы и сериалы можно посмотреть по вашей подписке. Выбирать можно по стране, году выхода, жанру или рейтингу. А еще можно изучить редакционные списки и устроить челлендж — посмотреть все доступные в КиноПоиск HD фильмы Нового Голливуда или советской оттепели.

То, что уже видели, можно просто скрыть, а то, что хотите посмотреть позже, — добавить в список отложенных, просто нажав на кнопку «Буду смотреть». А потом найти нужный фильм или сериал уже в онлайн-кинотеатре в подборке «Вы хотели посмотреть». После просмотра не забудьте поставить оценку — она сразу же прорастет в ваш профиль на КиноПоиске, а мы лучше узнаем ваши вкусы и сможем рекомендовать вам то, что вы больше любите.

Выбираем озвучку и субтитры

«Рик и Морти»

Озвучка — очень важный для зрителей (и особенно киноманов, которых много на КиноПоиске) критерий при выборе контента и платформы. Многие не готовы смотреть «Теорию большого взрыва» без «бугагашечки» от «Кураж Бомбей», «Рика и Морти» без голоса Сыендука или «Силиконовую долину» без фирменных шуток «Кубика в кубе». Поэтому мы предлагаем несколько дорожек с разным переводом (в том числе и 18+) на таких сериалах и активно привлекаем ваших любимых авторов фирменных озвучек в новые проекты. Кроме того, мы всегда стараемся, когда это позволяют правообладатели, оставлять у зарубежных сериалов оригинальную дорожку с субтитрами, чтобы вы могли услышать настоящий голос Доктора Кто или подтянуть корейский по дорамам.

Кстати, при остановке серии и переходе с телефона на компьютер или телевизор выбранный язык сохраняется, и вам не придется залезать в настройки снова.

Пропускаем заставку

«Теория большого взрыва»

Мы знаем, какие чувства вызывает музыка в заставке любимого сериала (и даже делали материал про культовые заставки), но понимаем, что когда идет уже восьмой сезон и хочется поскорее перейти к сюжету, то терпеть нет сил. Поэтому сделали кнопки «Пропустить заставку» и «Пропустить титры» вам в помощь.

Узнаем, кто в кадре

«Сторож»

На избранных фильмах и сериалах приготовили для вас маленький бонус — функцию распознавания лиц DeepDive. Достаточно при просмотре нажать на паузу, и во всплывающем окне появятся имена персонажей и актеров в кадре, а на отдельных проектах — описание персонажа, комментарий режиссера и любопытные факты о съемках. Так можно узнать, как снималась напряженная сцена на крыше в драме «Сторож», выяснить, кто такие Луч и Скотч из «Последнего министра», прочитать, каким образом в «Друзьях» появились Эллен Помпео и Брэд Питт, и вспомнить, кто такой Рикон Старк из «Игры престолов». А правда, кто это?

Слушаем саундтреки и подкасты

На Яндекс.Музыке (весь каталог, напомним, доступен по вашей подписке без рекламы) более 60 миллионов треков. Там вы точно найдете саундтрек из любимого сериала или сможете собрать его самостоятельно. Кстати, скоро там появятся умные плейлисты, составленные из саундтреков просмотренных вами фильмов. Посмотрели «Титаник», «Игру престолов» и «Иронию судьбы» — и вот вам коллекция, где Селин Дион соседствует с музыкой Рамина Джавади или с композицией «На Тихорецкую состав отправится…».

Если вы хотите узнать побольше о новых сериалах, музыке в любимых фильмах или о том, почему кино по комиксам захватило мир, включайте подкасты КиноПоиска. В подкасте «В предыдущих сериях» главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают самые яркие сериальные новинки — например, каким получился финал Игры престолов» или «Любовников», что делает сериал «Шучу» таким необычным или почему «Чудотворцы» — одна из лучших пародий на современные корпорации. Правда, лучше сначала посмотреть сериалы, а потом слушать подкаст, иначе есть риск наткнуться на спойлеры.

Из выпусков подкаста «Шум и яркость», который ведет музыкальный критик и радиоведущий Лев Ганкин, можно узнать, в чем сила музыки, написанной Джоном Уильямсом к «Звездным войнам», как отбирают треки для своих фильмов Уэс Андерсон и Паоло Соррентино, а также почему саундтрек к «Шрэку» перевернул все каноны. А в подкасте «Через вселенные» журналист Василий Сонькин и совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский говорят о влиянии комиксов на кино. Например, разбирают образ главной злодейки вселенной DC Харли Квинн и делятся впечатлениями о новом анимационном сериале про нее.

Все подкасты доступны на сайте КиноПоиска, в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, YouTube и других крупных платформах с подкастами.

Узнаем о новинках в вашей подписке

Чтобы вы не пропустили, что нового и интересного вы можете посмотреть на КиноПоиск HD, мы создали специальную группу в VK и канал в Telegram. Здесь мы рассказываем о свежих сериях идущих сейчас проектов, громких премьерах и других наших новостях, делимся тематическими подборками и рекомендуем фильмы на вечер. Скорее подписывайтесь, чтобы быть в курсе всего и обмениваться впечатлениями с другими зрителями.

А еще в специальном разделе на сайте КиноПоиска вы можете найти обзоры на самые интересные сериалы, вышедшие в нашем онлайн-кинотеатре, почитать интервью с создателями, посмотреть трейлеры будущих проектов или пройти тест и узнать, какой сериал стоит посмотреть прямо сегодня.

Как смотреть без интернета

В мобильном приложении смотреть фильмы и сериалы можно даже при отсутствии интернета. Скачивайте их и смотрите где удобно — в метро по дороге на работу, в самолете по дороге на море (да-да, мы знаем, что пока нельзя, но надеемся, что скоро мы снова вспомним про отпуска) или на даче. Загружать можно эпизоды сериалов и купленные фильмы. Лайфхак для владельцев устройств c iOS: скачивание можно ускорить, если не сворачивать приложение во время загрузки. К сожалению, пока не все фильмы и сериалы доступны для скачивания, но мы регулярно пополняем этот список.

Если вы столкнулись с какими-то проблемами при оформлении подписки или просмотре, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки через эту форму, по телефону 8 800 600-30-30, через почту video@kinopoisk.ru или в личных сообщениях в наших социальных сетях. Мы обязательно со всем поможем.