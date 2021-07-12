Что смотреть дома: «Чудотворцы: Дикий Запад», «Тихое место 2», «Красный призрак»

Стив Бушеми и Дэниэл Рэдклифф оказываются в вестерне, Эмили Блант спасается от монстров, Юра Борисов охотится на нацистов — рассказываем про главные новинки российских и зарубежных стримингов.
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«Чудотворцы: Дикий Запад»
Новый сезон ситком-антологии
Где смотреть: КиноПоиск HD
Преподобный Иезекииль Браун просит у Господа чуда, которое поможет ему перевезти людей из засушливой прерии в Орегон. Чудо является в лице беглого преступника Бенни. Случайные партнеры отправляются с обозом навстречу лучшей жизни через полстраны и все кабаки по дороге.
Новый сезон «Чудотворцев» снят без участия сценариста Саймона Рича, но обычные зрители это вряд ли заметят. У сериала прежний каст (Стив Бушеми, Дэниэл Рэдклифф, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони), тот же хлесткий юмор, а в этот раз еще и приключенческий дух классических вестернов.
«Тихое место 2»
Продолжение хоррора Джона Красински
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
После гибели мужа Эвелин Эббот (Эмили Блант) становится главой семьи. С двумя подростками и младенцем она продолжает скрываться от реагирующих на звук монстров и встречает своего бывшего соседа Эммета (Киллиан Мёрфи). Вместе они попытаются связаться с другими людьми, уцелевшими после инопланетного вторжения. Зрелищное и в то же время более прямолинейное, чем оригинал, «Тихое место 2» стало одним из лидеров летнего проката.
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«Красный призрак»
Неуловимый снайпер против нацистов
Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi
Холодной зимой 1941 года группа партизан сталкивается с карателями вермахта. И те, и другие говорят про полумифического снайпера-одиночку по прозвищу Красный Призрак. В немцев он вселяет животный страх, а партизанам дает надежду на то, что они смогут выстоять в неравном бою. «Красный призрак» — экшен с Юрой Борисовым и Алексеем Шевченковым в главных ролях, который удостоился сравнений с «Бесславными ублюдками».
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«Белый лотос», 1-й сезон
Приличные люди портят друг другу отпуск
Где смотреть: Амедиатека
Группа обеспеченных туристов прибывает в роскошный отель на Гавайях, где их ждет неделя блаженства. Гости занимаются дайвингом, ходят в спа, проводят вечера в ресторане под открытым небом, общаются друг с другом и персоналом. Но их токсичные отношения отравляют постояльцам отдых. «Белый лотос» — безжалостная сатира Майка Уайта («Просветленная») на американскую буржуазию, которая не дает покоя ни себе, ни окружающим.
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«Плохой доктор», 1-й сезон
Скандальная история хирурга, калечившего пациентов
Где смотреть: Peacock
Молодого обаятельного нейрохирурга Кристофера Данча считают большим талантом, однако после его операций более 30 пациентов остаются инвалидами, а двое умирают. Коллеги Роберт Хендерсон и Рэндалл Кирби проводят собственное расследование и понимают, что дело не в ошибках, а в чудовищной халатности и нездоровых наклонностях самого Данча. Еще один вопрос, который волнует опытных хирургов, — почему система здравоохранения никак не застрахована от маньяков? Этот сериал — экранизация реальной истории из подкаста «Доктор Смерть». Главные роли исполнили Джошуа Джексон, Алек Болдуин и Кристиан Слэйтер.
«Шмигадун!», 1-й сезон
Путешествие в мюзикл в поисках любви
Где смотреть: Apple TV+
Мелисса (Сесили Стронг) и Джош (Кигэн-Майкл Ки) идут в поход, чтобы добавить эмоций в отношения. Продравшись сквозь лесной туман, они оказываются в красочной деревне, все происходящее в которой похоже на старый бродвейский мюзикл. Мелисса рада такому невероятному повороту, а вот Джошу не нравится, что все вокруг танцуют и поют. Но обратной дороги нет — покинуть деревню герои смогут только после того, как познают настоящую любовь.
Сериал-пародию на бродвейский мюзикл 1947 года «Бригадун» поставил Барри Зонненфельд («Семейка Аддамс», «Люди в черном», «Дикий, дикий Запад»), который до съемок говорил, что не любит мюзиклы и не понимает, зачем люди вдруг перестают разговаривать и начинают петь. Сценарий написали авторы мультфильмов «Гадкий я» и «Тайная жизнь домашних животных» Кен Даурио и Синко Пол. Идея пришла Полу более 20 лет назад, но ожидание того стоило: многих жителей Шмигадуна исполняют звезды бродвейских мюзиклов, которые обычно играют по восемь спектаклей в неделю, а во время пандемии все они оказались свободны.
«Американские истории ужасов», 1-й сезон
Спин-офф «Американской истории ужасов»
Где смотреть: Hulu
В новом сериале шоураннер Райан Мёрфи продолжает рассказывать жуткие мифы и леденящие душу городские легенды. Пока известно лишь то, что каждый из 16 эпизодов будет посвящен отдельной истории. Над проектом работали звезды оригинальной «Американской истории ужасов» Мэтт Бомер, Сара Полсон, Чад Джеймс Бьюкэнэн, а еще Дэнни Трехо.
«Возвращение»
Режиссерский дебют Андрея Звягинцева
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
В жизни братьев Андрея (Владимир Гарин) и Ивана (Иван Добронравов) неожиданно появляется отец (Константин Лавроненко), о котором они ничего не знают. На следующий день он уезжает по делам и берет мальчиков с собой. По пути на заброшенный остров отец раз за разом проявляет суровый нрав. Экзистенциальная драма Андрея Звягинцева («Левиафан», «Нелюбовь») получила в 2003 году пять призов Венецианского кинофестиваля и заявила о режиссере как о новой звезде российского авторского кино.
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«Наоми Осака», мини-сериал
Док о суперзвезде тенниса
Где смотреть: Netflix
Документальная история о японской теннисистке с гаитянскими корнями, которая к 23 годам выиграла четыре турнира «Большого шлема». Интервью, семейные видеозаписи, хроника, на которых молодая звезда побеждает на корте, снимается в рекламе, оплакивает Коби Брайанта, — режиссер Гаррет Брэдли (номинация на «Оскар» за фильм «Время») показывает два года жизни Наоми Осаки на корте и дома.
«Маккартни 3, 2, 1», мини-сериал
Сэр Пол травит байки о The Beatles
Где смотреть: Hulu
В звукозаписывающей студии продюсер Рик Рубин разговаривает с Полом Маккартни о его полувековой музыкальной карьере — сольном творчестве, работе в Wings и, конечно, The Beatles. Мэтр наигрывает знакомые мелодии, что-то напевает, шутит и охотно делится добрыми воспоминаниями и историями о ливерпульской четверке: как Ринго впервые сел за ударные, как они сочиняли песни в гастрольном автобусе и как на Abbey Road пробовали новый синтезатор. Номинированный на «Оскар» за документальную ленту «Милашка и боксер» Захари Хейнзерлинг сделал разговор Рубина и Маккартни черно-белым (цветные здесь только архивные фотографии и видео), подчеркивая задушевный характер беседы.
Автор: Михаил Володин