Что смотреть дома: «Чудотворцы: Дикий Запад», «Тихое место 2», «Красный призрак»

Преподобный Иезекииль Браун просит у Господа чуда, которое поможет ему перевезти людей из засушливой прерии в Орегон. Чудо является в лице беглого преступника Бенни. Случайные партнеры отправляются с обозом навстречу лучшей жизни через полстраны и все кабаки по дороге.

Новый сезон «Чудотворцев» снят без участия сценариста Саймона Рича, но обычные зрители это вряд ли заметят. У сериала прежний каст (Стив Бушеми, Дэниэл Рэдклифф, Джеральдин Вишванатан, Каран Сони), тот же хлесткий юмор, а в этот раз еще и приключенческий дух классических вестернов.