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«Красный призрак», «Миллионер из Балашихи» и новые «Чудотворцы»: 16 премьер на КиноПоиск HD в июле

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Подвиг Неизвестного Солдата, будни маленькой нерпы, еще один маньяк Пила и вестерн с Дэниэлом Рэдклиффом — рассказываем о самых интересных новинках месяца в нашем онлайн-кинотеатре, посмотреть которые можно в Плюсе.

Главные хиты

«Байкал. Удивительные приключения Юмы»

Премьера: 8 июля

Документальный блокбастер для всей семьи посвящен одному из самых красивых и уникальных мест на Земле — озеру Байкал. В фильме два героя — само озеро и детеныш байкальской нерпы Юма. Вместе с нею зрители отправятся в путешествие по подводному миру и узнают все о жизни обитателей легендарного озера. Благодаря уникальным съемкам на воде и под водой мы следим за жизнью Юмы от рождения и до момента ее взросления, когда она отправляется на Ушканьи острова. Историю Байкала рассказывает Константин Хабенский, а Юмы — Чулпан Хаматова. Оригинальную музыку к фильму написал Баста. «Байкал. Удивительные приключения Юмы» будет доступен в нашем онлайн-кинотеатре в разрешении HD и 4K.

«Красный призрак»

Премьера: 15 июля

Партизанский вестерн о Великой Отечественной войне. Зима 1941 года, окрестности Вязьмы. Небольшой отряд переживших страшный Вяземский котел (немецкое окружение и жестокое сражение) пытается выйти к своим и останавливается в заброшенной деревне. Сюда же приезжает отряд карателей вермахта. Они ищут Красного Призрака — неуловимого партизана, который в одиночку убил больше ста врагов. В фильме снялись Юра Борисов («Серебряные коньки»), Алексей Шевченков («Иуда»), Владимир Гостюхин («Восхождение») и Вольфганг Черни («Т-34»).

«Чудотворцы: Дикий Запад», 3-й сезон

Премьера: июль

Третий сезон одного из самых популярных сериалов в подписке Плюс возвращается с новым сюжетом, новыми героями и старыми актерами — Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми снова в проекте! В первом сезоне они играли сотрудников небесной канцелярии, спасающих мир от апокалипсиса. Во втором рассказывали о нелегких трудовых буднях наследника престола и очистителя выгребных ям в Средневековье. В третьем сезоне Рэдклифф и Бушеми отправятся на Дикий Запад: их герои — проповедник-идеалист и бандит в бегах, попадающие в смешные приключения на Орегонской тропе.

Коллекция фильмов Андрея Звягинцева

Премьера: июль

В июле по подписке зрители смогут посмотреть пять фильмов знаменитого режиссера. С 12 июля — дебютную драму «Возвращение», получившую шесть премий Венецианского фестиваля и прославившую самого режиссера и актера Константина Лавроненко. В этот же день выйдет притча «Изгнание», за роль в которой Лавроненко получил приз Каннского фестиваля. А с 25 июля можно будет увидеть еще две драмы — «Левиафан» и «Нелюбовь». Обе картины номинировались на «Оскар» и получали призы в Каннах. По подписке уже доступна «Елена».

Новые сериалы

«Белый лотос», 1-й сезон

Премьера: 12 июля

Социальная сатира от Майка Уайта, придумавшего сериал «Просветленная» с Лорой Дерн и драмеди «Статус Брэда» с Беном Стиллером. Действие происходит на гавайском курорте, где отдыхающие одного из дорогущих отелей в течение недели будут пытаться расслабиться, но потерпят фиаско из-за постоянных интриг и ссор между гостями и работниками отеля. Главные роли сыграли Александра Даддарио («Настоящий детектив») и Сидни Свини («Эйфория»).

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«Поймай и убей: Запись подкаста», мини-сериал

Премьера: 13 июля

В документальном сериале расскажут о расследовании Ронана Фэрроу. Именно он написал статью, благодаря которой стали известны подробности о том, чем многие годы занимался Харви Вайнштейн. Сериал построен на интервью с информаторами, журналистами и частными следователями, проведенных для подкаста, и на бестселлере Фэрроу «Поймать и убить», получившем Пулитцеровскую премию. Зрители увидят дополнительные архивные материалы, аудиозаписи и фотографии, которые легли в основу расследования дела Вайнштейна. Помимо этого, их ждет честный разговор о пробелах в американской системе, которая по сей день помогает скрывать подобные преступления.

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Новые фильмы

«Пила: Спираль»

Премьера: 22 июля

Спин-офф знаменитой хоррор-франшизы снял режиссер второй и третьей «Пилы» Даррен Линн Боусман. Главная роль досталась комику Крису Року. Его герой — детектив нью-йоркской полиции Зик Бэнкс, живущий в тени своего прославленного отца-полицейского (Сэмюэл Л. Джексон). Когда в городе начинается серия кровавых убийств, Зик берется за расследование. Убийца оставляет полиции послания и подсказки, указывающие на то, что он легендарный Пила, один из самых жутких маньяков в истории Нью-Йорка. Но отец Зика уверен, что это подражатель. Так ли это на самом деле?

Новые сезоны

«СКАМ Германия», 5-й и 6-й сезоны

Премьера: 2 июля (на more.tv и в Плюсе с more.tv)

У нашумевшего норвежского сериала «Стыд» (Skam) есть не только французский ремейк (его тоже можно посмотреть на КиноПоиск HD), но и немецкий. История все та же: пятеро подростков ищут любовь, друзей и собственный путь в жизни. В немецкой версии все они девочки. Первые четыре сезона уже доступны в нашем онлайн-кинотеатре.

«Миллионер из Балашихи», 2-й сезон

Премьера: 29 июля

История Богдана Кандаурова (Владимир Канухин), случайно купившего секс-шоп вместо пекарни, выходит на новый уровень. Раскрутив свой бизнес-блог и продав КиноПоиску права на показ первого сезона сериала, Богдан открыл ивент-агентство и начал снимать новые выпуски. Он по-прежнему мечтает построить великую бизнес-империю, но для этого ему придется полностью поменять представления об управлении командой и пережить все этапы болезненного роста. Комедийный мокьюментари-сериал в духе «Офиса», «Силиконовой долины» и «Паранормального Веллингтона» в 2019 году получил главный приз на международном фестивале веб-сериалов Realist Web Fest, а в 2020-м — приз за лучшую мужскую роль в международном конкурсе веб-сериалов die Seriale.

Любимые сериалы

«Маленькие женщины», мини-сериал

Премьера: 1 июля

Трехсерийная адаптация знаменитого романа Луизы Мэй Олкотт о сестрах Марч, взросление которых выпало на время Гражданской войны в Америке. Бунтарку и писательницу Джо Марч сыграла Майя Хоук («Очень странные дела»), мать семейства — Эмили Уотсон («Чернобыль»), а тетушку Марч — Анджела Лэнсбери («Она написала убийство»).

Смотрите сериал в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Сладкая горечь», два сезона

Премьера: 1 июля

История юной провинциалки Тесс, перебравшейся в Нью-Йорк. Там она устраивается официанткой в одном из самых престижных ресторанов и проходит испытание сексом, наркотиками, алкоголем, вечеринками, предательством и лицемерием.

Смотрите сериал в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой

«Ближе некуда», два сезона

Премьера: 12 июля

Анимационная комедия от создателей «Обычного шоу», как и «Рик и Морти», полна отсылок к культовым фильмам — от «Привидения» до «Большого Лебовски». Герои сериала — молодые родители, выросшие на ситкомах: разработчик видеоигр и личная ассистентка, а также их шестилетняя дочь и друзья-разгильдяи. Они не желают взрослеть и всю бытовуху — от родительского собрания до вазэктомии — рассматривают как повод повеселиться. Мультсериал будет доступен в двух вариантах озвучки — с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и русской озвучкой от Сыендука.

Автор: Ольга Белик

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В главных ролях:Рик, Морти, Бэт, Джерри, Саммер
Режиссер:Уэсли Арчер, Пит Мишелс
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