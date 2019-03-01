«Красный призрак», «Миллионер из Балашихи» и новые «Чудотворцы»: 16 премьер на КиноПоиск HD в июле

Документальный блокбастер для всей семьи посвящен одному из самых красивых и уникальных мест на Земле — озеру Байкал. В фильме два героя — само озеро и детеныш байкальской нерпы Юма. Вместе с нею зрители отправятся в путешествие по подводному миру и узнают все о жизни обитателей легендарного озера. Благодаря уникальным съемкам на воде и под водой мы следим за жизнью Юмы от рождения и до момента ее взросления, когда она отправляется на Ушканьи острова. Историю Байкала рассказывает Константин Хабенский, а Юмы — Чулпан Хаматова. Оригинальную музыку к фильму написал Баста. «Байкал. Удивительные приключения Юмы» будет доступен в нашем онлайн-кинотеатре в разрешении HD и 4K.