Как создавали «Хранителей» — советскую экранизацию «Властелина колец»

Variety выпустил материал, посвященный «Хранителям» — советскому телеспектаклю, основанному на трилогии «Властелин колец». Фильм показали в эфире в 1991 году, и с тех пор он считался утерянным. Зрители обратили на него внимание только месяц назад, когда запись появилась на YouTube. С тех пор она набрала более 2 млн просмотров, а саму постановку бурно обсуждали в зарубежных СМИ и соцсетях.

Издание пообщалось с актерами, которые рассказали о съемках «Хранителей» и запрете книг Дж. Р. Р. Толкина в СССР. Мы выбрали из текста самое главное.

Больше всего неожиданный резонанс удивил 89-летнего Георгия Штиля, сыгравшего Бильбо Бэггинса. «Друзья стали звонить мне с комплиментами, хотя сначала я не мог вспомнить, о чем идет речь. В те времена я снялся во множестве картин, которые так и не увидели свет по политическим причинам, — вспоминает Штиль. — Мы делали этот фильм в очень трудное время: люди больше думали о смене власти, чем о каких-то телешоу».

По словам Штиля, на «Хранителей» выделили скромный бюджет. У съемочной группы почти не было реквизита, а вся работа проходила в кратчайшие сроки. Визуальные эффекты представляли из себя фейерверки, нарисованные от руки, а использование магии решили передать с помощью щебетания, которое похоже на звук из видеоигр.

«Мы использовали все, что мог предложить телеканал в те времена. Задники, дешевый пластиковый реквизит, парики, грим — все, что мы могли достать бесплатно», — рассказывает 68-летний Сергей Шелгунов (Мерри). Штиль полагает, что образ Голлума тоже дополнили подручными средствами, поэтому его голова выглядит как кочан капусты.

В СССР популярные пьесы часто превращали в телефильмы, которые снимались за небольшие деньги и были лишены кинематографического лоска. Но режиссер Наталья Серебрякова хотела впечатлить зрителей. Она добавила в постановку лошадей и сняла часть сцен не в студии, а на натуре. Кроме того, Серебрякова хотела максимально использовать спецэффекты, которые были доступны на советском телевидении.

«Наташа хотела создать таинственную атмосферу. Для этого она поставила несколько свечей перед камерой и снимала сцены как бы сквозь них, чтобы у картинки был эффект размытия, — со смехом вспоминает Шелгунов. — Этот фильм — на 100% результат ее усилий, которые она приложила 30 лет назад, не имея каких-либо денег».

Съемки растянулись на неделю, но в общей сложности заняли всего девять часов. Канал выделял на одну смену всего три часа, после нее команда «Хранителей» должна была уступить студию съемочным группам телепередач. График актеров был загружен театром, поэтому они снимались в фильме между утренними репетициями и вечерними спектаклями.

Шелгунов вспоминает, что репетиции «Хранителей» шли около часа, затем Серебрякова снимала сцены фильма длинными дублями, многие из них были сняты с первого раза. «Это напоминало день рождения Бильбо. У нас вечеринка, мы пьем, кто-то разговаривает, одна камера здесь, другая там — окей, мотор!»

Гонорары актеров были скромными: они получили за «Хранителей» около 25% от ежемесячной суммы, которую им выплачивали в театре при советской системе.

Variety полагает, что «Хранители» не подвергались цензуре, поскольку снимались для детской аудитории. При этом Евгений Соляков (Боромир) уверен, что фильм мог не понравиться чиновникам: «Если бы цензоры были умнее, они бы, возможно, увидели, что постановка изображает гармоничное и счастливое общество и в то же время намекает, что в нем есть изъяны».

Книги Толкина были запрещены в СССР до 1982 года. Тогда детскому издательству в Москве позволили выпустить сокращенный вариант «Братства кольца». Цензоры решили, что это наименее спорный с идеологической точки зрения том. Ранее на советских прилавках были только подпольные переводы «Властелина колец». Полная версия трилогии появилась в Союзе в 1975 году, причем текст написал от руки один из поклонников эпика.

Худрук театра, где работал Шелгунов, смог достать запрещенную версию «Хоббита» и даже сделал по ней постановку «Баллада о славном Бильбо Бэггинсе». Она дебютировала в 1977 году и была в репертуаре в течение 10 лет. В 1985 году Ленинградское телевидение превратило спектакль в телефильм.

В этой постановке Шелгунов играл Голлума. С его слов, в театре никто не знал, каким должен быть герой. «У нас не было четкого представления, что это за существо. Режиссер решил, что он должен выглядеть странно, — вспоминает актер, носивший на сцене костюм с длинными перепончатыми пальцами, ногами и волосами, свисающими с плеч. — Мы не знали, какой у Голлума пол, поэтому сделали его кем-то средним между девочкой и мальчиком. <...> Я пытался понять его психологию, что он вообще за личность. Мне хотелось передать его глубокое одиночество».

Что касается «Хранителей», то Соляков впервые посмотрел их только месяц назад и пришел к выводу, что не очень точно показал неоднозначность Боромира. «Не думаю, что я сыграл эту роль как следует. Я был слишком эмоционален, когда мой герой объяснял, зачем ему кольцо, а должен был оставаться сдержанным».

Штиль признается, что ему нравится трилогия Питера Джексона, хотя советскую версию он считает по-своему очаровательной: «В нашем фильме есть профессиональные балерины, много песен и стихов, а в зарубежном всего этого нет».

Шелгунов немного расстроен, что в России «Хранители» стали предметом для шуток и мемов. «Я не горжусь этим фильмом, мне даже немного стыдно, — смеется актер. — Но зрители видят, что мы сделали все возможное из того, что у нас было».

Штиль и его коллеги по «Хранителям» были знакомы по театральной сцене Санкт-Петербурга. Многие из них по-прежнему играют в спектаклях, несмотря на пожилой возраст. Штиль и 81-летний Соляков заняты в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова, Шелгунов и Валерий Дьяченко (Фродо) — в Молодежном театре им. Брянцева, Сергей Паршин (Том Бомбадил) — в Александринском театре. Через несколько дней после съемок Елена Соловей (Галадриэль) эмигрировала в США, где снимается в фильмах Джеймса Грэя («Роковая страсть», «Хозяева ночи»).