Умер актер Андрей Мягков, звезда фильмов «Ирония судьбы» и «Служебный роман»

В Москве на 83-м году жизни скончался актер Андрей Мягков, известный по ролям в фильмах «Ирония судьбы» и «Служебный роман». Об этом сообщает пресс-служба МХТ имени Чехова. Причина смерти не называется.

Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. По настоянию отца окончил Ленинградский химико-технологический институт, после чего недолгое время работал в Институте пластических масс. Один из педагогов Школы-студии МХАТ обратил внимание на Мягкова в любительской постановке и предложил ему попробовать силы в театре.

В 1965 году Мягков закончил обучение и начал активно выступать на сцене. В том же году дебютировал в кино в комедии «Похождения зубного врача». Славу ему принес фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», в котором он сыграл Женю Лукашина. После выхода ленты в прокат советские зрители назвали Мягкова лучшим актером года, он был награжден Государственной премией СССР.

В последующие годы Мягков неоднократно работал с режиссером «Иронии судьбы» Эльдаром Рязановым и снялся в его фильмах «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс».

С 1963 года был женат на актрисе Анастасии Вознесенской, вместе с которой не раз играл кино, сериалах и на сцене.

С 2010 года прекратил сниматься в кино.



Фото: Максим Шеметов / ТАСС