КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Постановщица «Земли кочевников» и «Вечных» снимет фантастический вестерн о Дракуле

Обсудить0

Хлоя Чжао («Земля кочевников», «Вечные») напишет и поставит для студии Universal фильм «Дракула» — новую адаптацию романа Брэма Стокера. Чжао также спродюсирует картину.

Граф Дракула — заглавный персонаж и главный антагонист романа Стокера и самый популярный вампир в кино и литературе. В качестве архетипического кровопийцы он появлялся во множестве произведений массовой культуры, даже не имеющих непосредственного отношения к роману Стокера. История Дракулы неоднократно экранизировалась и пересматривалась в кино, комиксах и книгах.

Подробности сюжета картины Чжао не раскрываются. Проект описывают как «оригинальный, футуристический, фантастический вестерн».

Новый фильм Чжао, драма «Земля кочевников», ожидается в российских кинотеатрах 25 марта 2021-го. 3 февраля фильм номинировали на четыре премии «Золотой глобус».

Источник: THR

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Эмма Стоун и режиссер «Фаворитки» переосмыслят историю Франкенштейна

Эмма Стоун и режиссер «Фаворитки» переосмыслят историю Франкенштейна

Вчера11
Дженнифер Лопес снимется в боевике Netflix в стиле «Леона». Его может поставить режиссер «Мулан»

Дженнифер Лопес снимется в боевике Netflix в стиле «Леона». Его может поставить режиссер «Мулан»

2 февраля32
Фото со съемок «Тор: Любовь и гром»: Мускулистый Тор в компании Звездного Лорда и Небулы

Фото со съемок «Тор: Любовь и гром»: Мускулистый Тор в компании Звездного Лорда и Небулы

2 февраля2
Никита Ефремов и Софья Лебедева снимаются в «Тетрисе» с Тэроном Эджертоном

Никита Ефремов и Софья Лебедева снимаются в «Тетрисе» с Тэроном Эджертоном

2 февраля7

Главное сегодня

Фестивали

10 лучших фильмов «Сандэнса»

Сегодня0
10 лучших фильмов «Сандэнса»
«Показалось»: Премьера короткого метра про огромную задницу во дворе обычного дома
КиноПоиск HD

«Показалось»: Премьера короткого метра про огромную задницу во дворе обычного дома

Сегодня3
Что смотреть дома: «Малкольм и Мари», «Ая и ведьма», «После Лета»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Малкольм и Мари», «Ая и ведьма», «После Лета»

Сегодня2
Что смотрели на КиноПоиск HD в январе
Блог команды

Что смотрели на КиноПоиск HD в январе

Сегодня, 11:471
Квентин Тарантино рассказал, что ему понравилось в «Джокере», а что — нет

Квентин Тарантино рассказал, что ему понравилось в «Джокере», а что — нет

3 часа назад9
Саша Бортич бунтует в бесконечной очереди в клипе Сержа Танкяна

Саша Бортич бунтует в бесконечной очереди в клипе Сержа Танкяна

Сегодня, 09:4618
Постановщица «Земли кочевников» и «Вечных» снимет фантастический вестерн о Дракуле

Постановщица «Земли кочевников» и «Вечных» снимет фантастический вестерн о Дракуле

Сегодня, 09:2110
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт