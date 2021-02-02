Постановщица «Земли кочевников» и «Вечных» снимет фантастический вестерн о Дракуле

Хлоя Чжао («Земля кочевников», «Вечные») напишет и поставит для студии Universal фильм «Дракула» — новую адаптацию романа Брэма Стокера. Чжао также спродюсирует картину.

Граф Дракула — заглавный персонаж и главный антагонист романа Стокера и самый популярный вампир в кино и литературе. В качестве архетипического кровопийцы он появлялся во множестве произведений массовой культуры, даже не имеющих непосредственного отношения к роману Стокера. История Дракулы неоднократно экранизировалась и пересматривалась в кино, комиксах и книгах.

Подробности сюжета картины Чжао не раскрываются. Проект описывают как «оригинальный, футуристический, фантастический вестерн».

Новый фильм Чжао, драма «Земля кочевников», ожидается в российских кинотеатрах 25 марта 2021-го. 3 февраля фильм номинировали на четыре премии «Золотой глобус».

Источник: THR