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Фото со съемок «Тор: Любовь и гром»: Мускулистый Тор в компании Звездного Лорда и Небулы

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В сети появились первые фотографии со съемок блокбастера «Тор: Любовь и гром». На камеру поймали Криса Хемсворта (Тор), Криса Пратта (Питер Квилл), Карен Гиллан (Небула) и Шона Ганна (Краглин). По фото видно, что Тор после событий «Мстители: Финал» пришел в форму, переоделся и по-прежнему использует молот Громобой. Квилл и Небула также появятся на экране в новых костюмах.

«Больше фото с Крисом Хемсвортом и Крисом Праттом на площадке „Тор: Любовь и гром“. Новые костюмы?»

«Небула и Краглин на площадке „Тор: Любовь и гром“».

«Новые фото из фильма „Тор: Любовь и гром“. Мы видим Криса Хемсворта, Криса Пратта, Карен Гиллан и Шона Ганна (Краглин). Съемки продолжаются в Сиднее. Релиз намечен на 6 мая 2022 года».

Режиссером нового «Тора» выступит Тайка Вайтити, снявший предыдущий фильм серии. Вместе с Хемсвортом, Праттом, Гиллан и Ганном в картине снимутся Тесса ТомпсонДжейми Александер и Кристиан Бэйл, который сыграет главного злодея. Натали Портман вернется к роли Джейн Фостер. В продолжении ее героиня станет новым богом грома.

В остальном подробности сюжета не раскрываются. По слухам, четвертый фильм будет связан с сериалом «Локи», который выйдет на стрим-сервисе Disney+ в мае. Предполагается, что именно благодаря Локи в основную киновселенную вернется молот Тора, разрушенный в «Тор: Рагнарёк».

«Тор: Любовь и гром» ожидается в кинотеатрах 5 мая 2022 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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