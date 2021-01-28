Эмма Стоун и режиссер «Фаворитки» переосмыслят историю Франкенштейна

Постановщик «Фаворитки» Йоргос Лантимос работает над новым режиссерским проектом, главную роль в котором исполнит Эмма Стоун. Согласно Production Weekly, Лантимос поставит ленту «Бедняжки» (Poor Things), которая станет переосмыслением истории Франкенштейна.

Проект основан на романе шотландского писателя Аласдера Грея. В центре сюжета — красивая эротоманка Белла Бакстер, которой пересаживают мозг ее нерожденного ребенка, после того как она, спасаясь от жестокого мужа, кончает жизнь самоубийством.

Тони МакНамара, также работавший над «Фавориткой», адаптировал книгу вместе с Лантимосом.

Производство картины планируется начать осенью 2021 года.

С 27 мая зрители смогут увидеть Стоун в картине «Круэлла», приквеле мультфильма «101 далматинец».

Источник: The Film Stage