КиноПоиск
Попробовать Яндекс.Плюс

Эмма Стоун и режиссер «Фаворитки» переосмыслят историю Франкенштейна

Обсудить0

Постановщик «Фаворитки» Йоргос Лантимос работает над новым режиссерским проектом, главную роль в котором исполнит Эмма Стоун. Согласно Production Weekly, Лантимос поставит ленту «Бедняжки» (Poor Things), которая станет переосмыслением истории Франкенштейна.

Проект основан на романе шотландского писателя Аласдера Грея. В центре сюжета — красивая эротоманка Белла Бакстер, которой пересаживают мозг ее нерожденного ребенка, после того как она, спасаясь от жестокого мужа, кончает жизнь самоубийством.

Тони МакНамара, также работавший над «Фавориткой», адаптировал книгу вместе с Лантимосом.

Производство картины планируется начать осенью 2021 года.

С 27 мая зрители смогут увидеть Стоун в картине «Круэлла», приквеле мультфильма «101 далматинец».

Источник: The Film Stage

КиноПоиск в Instagram

Подписывайтесь на наш Instagram. Новый Шаламе каждую неделю

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Дженнифер Лопес снимется в боевике Netflix в стиле «Леона». Его может поставить режиссер «Мулан»

Дженнифер Лопес снимется в боевике Netflix в стиле «Леона». Его может поставить режиссер «Мулан»

2 февраля20
Никита Ефремов и Софья Лебедева снимаются в «Тетрисе» с Тэроном Эджертоном

Никита Ефремов и Софья Лебедева снимаются в «Тетрисе» с Тэроном Эджертоном

2 февраля7
Автор «Социальной сети» напишет книгу о том, как Reddit устроил переворот на Уолл-стрит. MGM ее экранизирует

Автор «Социальной сети» напишет книгу о том, как Reddit устроил переворот на Уолл-стрит. MGM ее экранизирует

1 февраля6
Создатели «Реквиема по мечте» Лето и Аронофски снимут новый фильм. Это будет хоррор по рассказу автора «Звонка»

Создатели «Реквиема по мечте» Лето и Аронофски снимут новый фильм. Это будет хоррор по рассказу автора «Звонка»

28 января3

Главное сегодня

Как Стивен Спилберг полюбил ночное небо и сколько в его фильмах падающих звезд

Сегодня2
Как Стивен Спилберг полюбил ночное небо и сколько в его фильмах падающих звезд
Как документальный сериал «Король тигров» стал хитом 2020 года?
В предыдущих сериях

ПодкастКак документальный сериал «Король тигров» стал хитом 2020 года?

Вчера2
Съемки «Фантастических тварей 3» вновь заморозили. У члена съемочной группы обнаружен коронавирус

Съемки «Фантастических тварей 3» вновь заморозили. У члена съемочной группы обнаружен коронавирус

Сегодня, 14:120
Финчер проникновенно рекламирует пиво, а плоский МакКонахи — 3D-чипсы. Лучшие рекламные ролики Суперкубка

Финчер проникновенно рекламирует пиво, а плоский МакКонахи — 3D-чипсы. Лучшие рекламные ролики Суперкубка

Сегодня, 13:542
Эмма Стоун и режиссер «Фаворитки» переосмыслят историю Франкенштейна

Эмма Стоун и режиссер «Фаворитки» переосмыслят историю Франкенштейна

Сегодня, 12:576
Зак Снайдер выступил в защиту своих «токсичных» фанатов. Режиссер знает, кто захотел их дискредитировать

Зак Снайдер выступил в защиту своих «токсичных» фанатов. Режиссер знает, кто захотел их дискредитировать

Сегодня, 11:177
«Лучше звоните Солу», «Мандалорец» и «Пацаны» номинированы на премию Гильдии сценаристов Америки

«Лучше звоните Солу», «Мандалорец» и «Пацаны» номинированы на премию Гильдии сценаристов Америки

Сегодня, 09:552
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт