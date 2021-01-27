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Никита Ефремов и Софья Лебедева снимаются в «Тетрисе» с Тэроном Эджертоном

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Софья Лебедева («Последний министр», «Бывшие» и «МакМафия») и Никита Ефремов («Хороший человек», «Лондонград») в данный момент играют в фильме о создании знаменитой видеоигры «Тетрис». Актеров можно увидеть на фотографиях со съемок проекта вместе с исполнителем главной роли Тэроном Эджертоном. Официально их участие не подтверждено, но артисты размещали в своих Instagram-аккаунтах фотографии из Шотландии, где проходят съемки ленты. Лебедева и Ефремов оказались от комментариев.

«Тетрис» расскажет о том, как голландский дизайнер видеоигр Хэнк Роджерс заполучил права на игру-головоломку, созданную советским программистом Алексеем Пажитновым.

Игра впервые увидела свет в июне 1984 года, а в 1987-м компания Spectrum HoloByte выпустила ее коммерческую версию. В последующие годы «Тетрис» во множестве различных версий был импортирован на великое множество устройств, от игровых консолей и мобильных телефонов до графических калькуляторов и карманных персональных компьютеров. Игра долго добиралась до международного рынка. Изначально за пределами СССР игру выпустили без наличия официальных прав: компания Mirrorsoft сделала собственную версию. Затем права получил Роджерс, который создал с Пажитновым Tetris Company. Советское правительство никому не давало прав на «Тетрис» и три года судилось с игровыми компаниями Atari и Nintendo. Утверждается, что в процесс даже вмешался КГБ.

Режиссурой «Тетриса» занимается автор «Грязи» Джон С. Бейрд. Продюсером выступает Мэттью Вон. Съемки ленты проходят в шотландском Глазго, который художники загримировали под Советский Союз середины 1980-х.

В ноябре 2020 года права на биографическую ленту купил стриминг-сервис Apple TV+. Дата выхода пока не известна.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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