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Дженнифер Лопес снимется в боевике Netflix в стиле «Леона». Его может поставить режиссер «Мулан»

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Дженнифер Лопес исполнит главную роль в боевике Netflix «Мать» (The Mother). Режиссерское кресло ленты может занять Ники Каро, постановщица игрового ремейка «Мулан». Автор «Страны Лавкрафта» Миша Грин написала сценарий, который доработала Андреа Берлофф («Голос улиц»).

В центре сюжета — ушедшая в отставку женщина-киллер, которой приходится вновь взяться за оружие, чтобы защитить свою дочь. Согласно источникам Deadline, боевик будет в духе фильма Люка Бессона «Леон».

Лопес не только снимется в боевике, но и спродюсирует проект.

Кроме боевика, в рабочем графике Лопес значатся экшен-комедия «Скоростная свадьба», криминальная драма «Крестная мать» и триллер Netflix «Шифр» (The Cipher), основанный на одноименном романе Изабеллы Малнонадо. С 13 мая зрители смогут увидеть Лопес в ромкоме «Первый встречный».

Источник: Deadline

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