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Хью Грант и Джош Хартнетт снимутся в новом шпионском триллере Гая Ричи

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Джош Хартнетт и Хью Грант присоединятся к актерскому составу нового фильма Гая Ричи, ранее известного как «Пять глаз». На данный момент у шпионского триллера нет официального названия. Главную роль в картине исполнит Джейсон Стэйтем. Вместе с ним на экране появятся Обри Плаза и Кэри Элвес.

Сюжет вращается вокруг безымянного агента MI6 (Стэйтем), которого нанимает международный разведывательный альянс «Пять глаз». Его посылают выследить и предотвратить сделку по продаже нового смертоносного оружия, которое угрожает нарушить мировой порядок. В паре с экспертом ЦРУ в области высоких технологий он отправляется в путешествие по всему миру, используя все свое обаяние, изобретательность и скрытность, чтобы выследить и втереться в доверие к злодею-миллиардеру.

Айван Эткинсон и Марн Дэвис написали сценарий картины, который впоследствии доработал сам Ричи.

Грант и Хартнетт ранее уже работали с Ричи. Первый снялся в предыдущей картине режиссера, криминальной ленте «Джентльмены», а второй появится в его грядущем боевике «Гнев человеческий», релиз которого назначен на 4 марта 2021-го.

Источник: Deadline 1/2

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