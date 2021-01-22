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Кевин Харт получил роль в экранизации игры «Borderlands». Над ней работают авторы «Хостела» и «Чернобыля»

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Кевин Харт («Джуманджи: Зов джунглей») присоединился к актерскому составу боевика Borderlands — экранизации одноименной видеоигры. Он исполнит роль наемника по имени Роланд. Вместе с Хартом на экране появится Кейт Бланшетт, которая сыграет Лилит, обладающую псионическими способностями.

Режиссерское кресло Borderlands занимает Элай Рот («Хостел»). Крэйг Мэйзин («Чернобыль») написал сценарий адаптации.

«Borderlands» — шутер от первого лица с элементами ролевой игры, созданный компанией Gearbox Software. Действие разворачивается в будущем на планете Пандора, куда человечество ринулось в поисках лучшей жизни. Однако, как вскоре выяснилось, Пандора — место исключительно недружелюбное, где нет ничего, кроме старых инопланетных развалин. Многие переселенцы покинули планету, а оставшееся население погрузилось в хаос и беззаконие. Возможность все изменить может предоставить некое Хранилище, в котором, по слухам, находится множество технологий и тайн инопланетян.

Главные особенности «Borderlands» — разнообразное оружие и визуальный стиль, созданный с применением технологии cel-shading.

На данный момент неизвестно, когда экранизация «Borderlands» увидит свет.

Источник: Deadline

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