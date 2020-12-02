Бывший президент США Барак Обама признался, что на данный момент его любимые сериалы — «Пацаны», «В лучшем мире», «Хранители» и «Лучше звоните Солу». Об этом он рассказал в интервью Entertainment Weekly.

«„Лучше звоните Солу“ из-за его отличных персонажей и исследования темной стороны американской мечты, — говорит Обама. — „В лучшем мире“ — это мудрое и милое сочетание глупой комедии и серьезных философских вопросов. И „Хранители“, и „Пацаны“ за то, как они переворачивают с ног на голову представления о супергероях, чтобы обнажить проблемы расы, капитализма и искажающих эффектов корпоративной власти и средств массовой информации».

Вскоре после того, как Обама обнародовал свой список для просмотра, актеры и создатели любимых сериалов бывшего президента отреагировали на похвалу.

«Эм-м-м. Ребята? СРАНЬ. ГОСПОДНЯ. Спасибо за просмотр, Барак Обама. Если вы когда-нибудь захотите пообщаться, напишите мне в личку. (А если серьезно, это потрясающе. СПАСИБО за выбор)».

«Мне было сегодня лет, когда я узнал, что президент Барак Обама смотрит „Пацанов“. Могу ли я остаться в этом возрасте навсегда?»

«В первый раз слышу, что Бараку Обаме понравилось „В лучшем мире“. Я упала на пол. Серьезно».

«Клево».

В 2019-м Обама включил «Хранителей» в список лучших сериалов года.

Источник: Entertainment Weekly