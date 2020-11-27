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Как будут выглядеть драконы в спин-оффе «Игры престолов»

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В сети появились концепты с новыми драконами из сериала «Дом дракона» — спин-оффа «Игры престолов». Артом в своем блоге поделился Джейсон Килар, глава WarnerMedia. Он также раскрыл, что съемки проекта стартуют в ближайшие месяцы. «Берегитесь драконов над головой», — написал Килар.

Изображение: WarnerMedia
Изображение: WarnerMedia

«Дом дракона» основан на романе Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», действие которого разворачивается за 300 лет до событий «Игры престолов». В центре сюжета — дом Таргариенов, члены которого оставили обреченную Валирию и отправились на запад, где обнаружили огромную территорию, населенную враждующими королевствами. Повествование ведется от лица мейстера Гильдейна, который рассказывает историю династии, от завоевания Семи Королевств Эйгоном Таргариеном до регентства при Эйгоне III.

Мартин разработал «Дом дракона» совместно с Райаном Кондалом, который написал сценарий адаптации. Постоянный режиссер «Игры престолов» Мигель Сапочник поставит пилот нового сериала и может занять режиссерское кресло других эпизодов.

Премьера приквела ожидается в 2022 году.

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