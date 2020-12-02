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Финал «Отыграть назад» показал лучший результат со времен окончания «Большой маленькой лжи»

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Заключительный эпизод «Отыграть назад» посмотрело 3 миллиона зрителей на всех платформах HBO. Это лучший показатель среди оригинальных проектов HBO со времен финала второго сезона сериала «Большая маленькая ложь» в 2019 году.

Мини-сериал «Отыграть назад» вошел в историю HBO как первый оригинальный проект канала, просмотры которого постоянно увеличивались каждую неделю. По сравнению с премьерой финал привлек на 168% больше зрителей.

На стрим-сервисе HBO Max количество просмотров «Отыграть назад» увеличилось более чем на 80% от недели к неделе и почти в 5 раз превысило количество просмотров премьеры. Шоу стало самым популярным сериалом HBO Max на прошлой неделе.

В центре сюжета сериала — Грейс, успешная терапевт из Нью-Йорка. У нее все хорошо: любящий муж, прекрасный сын, богатая жизнь. Скоро у Грейс выйдет первая книга, в которой она советует женщинам слушать интуицию и верить первому впечатлению о мужчинах. Однако накануне выхода издания пропадает ее муж, и сказочная жизнь оборачивается чередой неприятных откровений и PR-скандалом.

Сериал «Отыграть назад» доступен в Амедиатеке и на КиноПоиск HD в Плюсе Мульти с Амедиатекой

Источник: Variety

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