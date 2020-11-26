Арми Хаммер сыграет продюсера «Крестного отца» в мини-сериале о создании фильма

Арми Хаммер получил роль в мини-сериале «Предложение», который расскажет о создании фильма «Крестный отец». В десятисерийном проекте актер исполнит роль Альберта С. Радди, продюсера криминальной саги Фрэнсиса Форда Копполы.
«Предложение» расскажет, как оскароносный продюсер Радди решил взяться за экранизацию криминального романа Марио Пьюзо и поддержать Копполу в создании будущей классики кинематографа.
Сериал для стрим-сервиса Paramount+ разрабатывает Майкл Толкин, номинант премий «Оскар» и «Эмми». Он напишет сценарий и возьмет на себя функции исполнительного продюсера.
В ближайшее время зрители смогут увидеть Хаммера в детективе «Смерть на Ниле».
Источник: Deadline
Фото: Getty Images
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