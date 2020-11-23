Создатель «Черного зеркала» сделает для Netflix псевдодокументалку о 2020-м

Чарли Брукер, автор антологии «Черное зеркало», разработает для Netflix псевдодокументалку о 2020-м. О готовящемся проекте в интервью журналу New York рассказал Хью Грант, который сыграет в шоу отталкивающего историка в парике.

В остальном какие-либо подробности о псевдодокументалке Брукера отсутствуют. Возможная дата выхода проекта также не сообщается.

Сейчас Брукер работает над несколькими новыми проектами. По словам сценариста, он пытается отойти от привычно пессимистичных сюжетов и вместо этого сделать упор на юморе. «Я не уверен, что люди сейчас способны вынести истории о крахе общества, так что я работаю над чем-то другим», — признался Брукер.

Источник: Deadline

Фото: Getty Images