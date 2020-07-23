Героиня Флоренс Пью из «Черной Вдовы», по слухам, появится в сериале «Соколиный Глаз»

Флоренс Пью может вновь сыграть Елену Белову из «Черной Вдовы» в сериале «Соколиный Глаз». По слухам, после дебюта в сольной картине о Наташе Романофф персонаж должен появиться в проекте стрим-сервиса Disney+. Об этом сообщает сайт The Direct со ссылкой на свои источники.

Сериал «Соколиный Глаз» расскажет о Клинте Бартоне (Джереми Реннер), бывшем участнике Мстителей, который готов уйти на покой. Но сперва он должен найти себе подходящую замену и потому начинает тренировать нового Соколиного Глаза — молодую Кейт Бишоп. Бартон должен научить Кейт, как быть супергероиней без суперспособностей и спасать людей, полагаясь исключительно на свои навыки, смекалку и меткость.

Подробностей участия героини Пью в сериале практически нет. Сообщается, что Белова «примерит костюм, вдохновленный Ронином», подобный тому, что носил Клинт Бартон в «Мстители: Финал». Предполагается, что после событий сериала Белова станет новой Черной Вдовой киновселенной Marvel.

Шоураннером сериала выступает Джонатан Игла, сценарист «Безумцев» и «Мастеров секса».

Источник: The Direct