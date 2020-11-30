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ТВ-премьера комедийного сериала КиноПоиск HD «Беспринципные» состоится на ТНТ

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Зимой 2020-го на телеканале ТНТ выйдет комедийный сериал «Беспринципные» — экранизация сатирических рассказов Александра Цыпкина. Проект создан кинокомпанией «Медиаслово» и КиноПоиск HD. Это уже второй проект онлайн-кинотеатра, телевизионная премьера которого состоится в эфире ТНТ.

Главные герои сериала — жители Патриарших, супруги и любовники, коллеги и соперники, друзья и случайные знакомые, оказавшиеся в эпицентре невероятных событий. Жена чувствует себя виноватой, познакомившись с любовницей мужа. Муж прикрывается выдуманной дочерью друга. А друг толкает помощника на измену, потому что так хочет жена. И это только начало. Одним словом, неприличные истории о приличных, казалось бы, людях.

В сериале снялись Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Аглая Тарасова, Оксана Акиньшина, Павел Табаков, Юрий Колокольников, Кристина Бабушкина и Надежда Михалкова.

В день выхода последнего эпизода первого сезона «Беспринципных» продлили на второй и третий сезоны. Сценарная группа проекта вместе с Александром Цыпкиным приступила к работе над продолжением.

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