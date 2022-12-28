Барак Обама назвал «Дрянь» и «Хранителей» любимыми сериалами года

Бывший президент США Барак Обама опубликовал в Twitter свой ежегодный список любимых фильмов и сериалов 2019 года. В него попали, например, «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Брачная история» Ноа Баумбака, «Паразиты» Пон Джун-хо, «Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда, второй сезон «Дряни» и «Хранители» HBO. В подборку Обамы попали также не самые известные картины: китайская криминальная драма «Пепел — самый чистый белый», комедия «Образование» Оливии Уайлд и китайско-американское «Прощание» с Аквафиной.

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«Конечно, в списке есть „Американская фабрика“, фильм нашей компании Higher Ground, который недавно попал в шорт-лист „Оскара“», — отметил экс-президент. Обама и его супруга Мишель основали Higher Ground весной 2018 года. Компания производит для стрим-сервиса Netflix документальные и игровые фильмы и неигровые сериалы.

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