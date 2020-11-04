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Режиссер «Kingsman» поставит пилот сериала об английском футболе

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Мэттью Вон, постановщик «Kingsman», снимет пилотный эпизод сериала «Первые дни» (Day 1’s). Действие 10-серийного проекта развернется в мире английского футбола. Даг Эллин («Красавцы») и Крис Кейс («Самозванец») разделят обязанности шоураннеров.

В центре сюжета — молодой футболист Дезмонд Кинг, который быстро набирает популярность среди фанатов. Это становится проблемой не только для него, но и для его команды.

Французский футболист и тренер Тьерри Анри выступит исполнительным продюсером проекта и появится в сериале в роли самого себя.

Старт съемок запланирован на 2021 год. Сейчас идет подбор актеров.

Источник: THR

Фото: Getty Images

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