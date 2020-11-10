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Стэнли Кубрик планировал в 1960-е экранизировать «Доктора Живаго» Бориса Пастернака

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Собирая материалы для двух книг о Стэнли Кубрике, британский историк кино Джеймс Фенуик выяснил, что в 1959 году режиссер хотел перенести на большой экран роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Постановщик работал над проектом с Кирком Дугласом и обратился к писателю с предложением о покупке прав. Об этом стало известно из письма, обнаруженном спустя 60 лет.

«Наш последний фильм, „Тропы славы“, взял награды как лучшая картина года в Бельгии, Бразилии и Финляндии, — пишет Кубрик. — Теперь мы хотели бы купить права на экранизацию „Доктора Живаго“. Мы связались с юридической фирмой в Нью-Йорке, которая представляет итальянских издателей книги. Переговоры зашли в тупик, поскольку они еще не готовы к заключению сделки».

Бумаги, связанные с планом Кубрика экранизировать «Доктора Живаго», Фенуик нашел в архиве Кубрика в Лондонском университете искусств и в документах Дугласа в Висконсинском центре исследований кино и театра.

Фенуик сперва удивился, что Кубрик намерен экранизировать Пастернака, так как на тот момент он был в первую очередь известен как режиссер криминальных фильмов. Однако среди бумаг Кубрика историк обнаружил запись, в которой постановщик описывает свои мысли по поводу проекта.

«Точный момент абсолютного успеха для режиссера — это когда ему разрешают экранизировать великий литературный роман объемом более 600 страниц, который он не слишком хорошо понимает и который в любом случае невозможно экранизировать должным образом из-за сложности сюжета или неуловимости его формы или содержания», — написал Кубрик.

Фенуик отмечает, что Кубрик и Дуглас хотели снимать «Доктора Живаго» в СССР.

«Доктор Живаго» Кубрика так и не состоялся, и в 1965 году роман на большой экран перенес Дэвид Лин. Картина стала пятикратным лауреатом премии «Оскар» и среди прочего взяла приз за лучший адаптированный сценарий.

Кубрик и Дуглас впоследствии вновь поработали вместе над лентой «Спартак».

Источник: The Guardian

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