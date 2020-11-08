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Видео со съемок «Миссия: невыполнима 7»: Хейли Этвелл развлекается между дублями

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После Норвегии и Рима производство сиквелов экшен-франшизы «Миссия: невыполнима» переместилось в Венецию, где планировалось снимать еще до начала пандемии. В городе сейчас проходят ночные съемки картины, и Хейли Этвелл поделилась в Instagram, чем она занимается между дублями — катается с горки. «Ночные съемки. Нашла горку. Скатилась», — написала актриса под видео.

«Возвращаемся с нашей ночной съемки в районе 7 часов утра здесь, в величественной Венеции, — сообщила Этвелл под фото на фоне города. — Соблюдаем все протоколы, чтобы мы могли продолжать снимать безопасно и с уважением. Я ценю каждую секунду этого необычного опыта и год тренировок, через которые я прошла, чтобы попасть сюда».

Режиссер Кристофер МакКуорри работает над седьмым и восьмым фильмами параллельно. Какие-либо подробности сюжетов продолжения не раскрываются. Вместе с ветеранами экшен-франшизы в новых фильмах на экране появятся Этвелл, Пом Клементьефф и Шей Уигэм. Неизвестно, кого они сыграют.

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