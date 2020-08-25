Фото со съемок второго сезона «Ведьмака»: Йеннифэр и Цири вместе на лошадях

В сети появились новые фотографии со съемочной площадки второго сезона сериала «Ведьмак». Сторонние наблюдатели поймали на камеру съемки сцены с участием Ани Чалотры (Йеннифэр) и Фрейи Аллан (Цири), а также их дублерш. На фото актрисы катаются на лошадях, и, судя по всему, речь идет о съемках сцены, которая появится в сезоне позже. На Цири одежда, в которой она была во время тренировки в Каэр Морхен, а Йеннифэр может похвастаться новым, черным с золотом, платьем.

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И, когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Во втором сезоне Геральт, убежденный, что Йеннифэр погибла в битве при Содденском холме, увозит принцессу Цириллу в самое безопасное место, которое он знает, — Каэр Морхен, в дом своего детства. Пока короли, эльфы, люди и демоны Континента стремятся к господству за его стенами, он должен защитить девочку от чего-то гораздо более опасного — таинственной силы, скрытой у нее внутри.

Дата выхода второго сезона «Ведьмака» пока не сообщается.

Источник: DailyMail