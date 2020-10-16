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Видео со съемок сериала «Сокол и Зимний Солдат»: Агент США убивает человека щитом

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В Праге возобновилась работа над сериалом Marvel «Сокол и Зимний Солдат». Жителю одного из домов, соседствующих с площадкой, удалось поймать на камеру съемки сцены с участием Агента США — Джона Уокера, утвержденной правительством замены для Капитана Америка. В видео он догоняет некоего человека, после чего забивает его насмерть щитом.

Сюжет «Сокола и Зимнего Солдата» не раскрывается. Известно, что Сэм Уилсон (Сокол) возьмется за щит Капитана Америка и попытается справиться с миссией, возложенной на него Стивом Роджерсом. Баки (Зимний Солдат), в свою очередь, готов стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир. Выбор Роджерса, однако, не устраивает правительство США, и оно создает собственного Капитана — Агента США, призванного поддерживать интересы государства. Тем временем дает о себе знать Земо, преступник из Заковии, разбивший Мстителей в «Противостоянии».

Премьера сериала должна была состояться на Disney+ в августе 2020-го, но из-за пандемии коронавируса релиз отложили. Новая дата выхода проекта пока не сообщается.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Фото: Marvel Comics

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