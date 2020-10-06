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Первый кадр из второго сезона «Ведьмака»: Повзрослевшая Цири с деревянным мечом

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Netflix опубликовал в Instagram первый кадр из продолжения сериала «Ведьмак». Два кадра, связанные между собой, взяты из сцены тренировки повзрослевшей Цири (Фрейя Аллан) с деревянным мечом в Каэр Морхен. Вероятно, она тренируется с Геральтом или с наставником ведьмаков Весемиром, которого сыграет Ким Бодния.

«Похоже, кто-то проводил время с ведьмаком. А что принесет судьба завтра?» — гласит подпись к посту. Судя по всему, в ближайшее время выйдет трейлер второго сезона.

Сериал «Ведьмак» — адаптация цикла романов Анджея Сапковского в жанре темного фэнтези. Действие разворачивается в мире, где монстры и люди вынуждены делить территорию. И, когда чудовища становятся слишком опасными, обычные люди прибегают к помощи ведьмаков — охотников на монстров. Один из лучших ведьмаков в своем деле — Геральт из Ривии, который регулярно оказывается в самом эпицентре важных событий.

Дата выхода второго сезона «Ведьмака» пока не сообщается.

Чтобы не пропустить дату выхода продолжения, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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