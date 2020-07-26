Стартовали съемки сериала КиноПоиск HD «Настя, соберись!» с Любовью Аксеновой

В Москве началась работа над комедийным сериалом «Настя, соберись!» — новым проектом от авторов «Я худею» и «Толи-робота» Константина Майера, Сергея Корнихина, Николая Куликова и кинокомпании «Друг друга». Главную роль исполнит Любовь Аксенова, звезда фильмов «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Гуляй, Вася!», а также сериала «Бывшие».

Съемки сериала «Настя, соберись!» Съемки сериала «Настя, соберись!» Съемки сериала «Настя, соберись!» Съемки сериала «Настя, соберись!» Съемки сериала «Настя, соберись!» Съемки сериала «Настя, соберись!» Съемки сериала «Настя, соберись!» Съемки сериала «Настя, соберись!» Съемки сериала «Настя, соберись!» Съемки сериала «Настя, соберись!» Съемки сериала «Настя, соберись!» Съемки сериала «Настя, соберись!» Съемки сериала «Настя, соберись!» Съемки сериала «Настя, соберись!» Съемки сериала «Настя, соберись!»

Главная героиня — 29-летняя дизайнер-архитектор Настя, которая в один злосчастный день теряет и любимую работу в бюро, и мужа, который изменил ей с подругой. Вместо того чтобы впасть в отчаяние, Настя впервые начинает осознанный путь к лучшей версии себя — с помощью пятерки своих внутренних «я». У каждого из них свой характер, место и роль в жизни Насти, но движет ими только одно — ее счастье. И ради этой цели они идут на все: спорят между собой, хитрят, интригуют и воюют, ведь счастье у каждого свое.

«Героиня, которую я играю, — талантливая и умная девушка, но ее разрывают противоречия и неуверенность в себе, — говорит Аксенова. — А еще Настя смелая, ведь в момент кризиса она решает бросить вызов всему миру и показать (самой себе в первую очередь), чего она стоит. Это история про взросление и становление, которая, думаю, будет близка и понятна любой женщине. И просто отличная комедия с командой мечты, частью которой мне посчастливилось стать».

По словам шоураннера сериала Константина Майера, субличности Насти призваны продемонстрировать, как главная героиня принимает решения, показать ее внутренний мир. Разные «я» девушки сыграли пять комедийных актрис, и все они «пытаются навязать свое видение ситуаций и захватить контроль».

Вместе с Аксеновой в сериале снимаются Юлия Ауг, Светлана Камынина, Вера Строкова, Маргарита Аброськина, Алина Алексеева. Режиссерское кресло 10-серийного проекта занимает Вера Смолина.

Премьера «Настя, соберись!» состоится осенью 2020 года только на КиноПоиск HD.