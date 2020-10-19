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Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Новый командующий человечества в исполнении Иди Фалько

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Джон Ландау, продюсер франшизы «Аватар», опубликовал в Instagram очередную фотографию со съемочной площадки второго и третьего фильмов. На этот раз он познакомил зрителей с новым персонажем сиквелов — генералом Ардморой, которую играет Иди Фалько. Ардмора — новая руководительница отдела по освоению природных ресурсов (ОПР) на Пандоре.

«Иди Фалько и Кевин Дорман готовятся к сцене на мостике заводского корабля», — написал Ландау под фото.

О сюжете «Аватара 2» известно мало. Действие развернется спустя несколько лет после событий первой части, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Вместе они покинут родной дом и будут исследовать разные уголки Пандоры.

В оригинальном «Аватаре» армией ОПР командовал полковник Куоритч в исполнении Стивена Лэнга. Несмотря на поражение в первом фильме, в сиквеле ОПР вернулось на Пандору в попытке добраться до жизненно важных природных ресурсов местной луны.

Недавно студия Disney отложила сиквелы «Аватара». Второй фильм выйдет в декабре 2022 года, третий — в 2024-м, четвертый — в 2026-м, а пятый — в 2028-м.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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