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Фото и видео со съемок «Бэтмена»: Намек на Супермена и Чудо-женщину и прыжок с крыши

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В Великобритании продолжается работа над «Бэтменом» Мэтта Ривза, и сторонним наблюдателям удалось поймать на камеру несколько моментов с площадки. Новые фото и видео намекают (или даже подтверждают), что действие фильма развернется под Хеллоуин: на съемках заметили группу статистов в разных костюмах. Что интересно, среди гостей костюмированной вечеринки были люди в нарядах Супермена и Чудо-женщины. На основе этого появилось предположение, что другие герои существуют во вселенной нового «Бэтмена». Другая версия: это лишь пасхалки для фанатов.

«Значит, Чудо-женщина в каком-то виде или форме также существует в Бэт-вселенной».

«Статисты из сцены Хеллоуина идут на съемочную площадку».

«Значится, @SamMcTweets только что прислал мне эту картинку. Это означает две вещи: 1) это 100% вечеринка на Хеллоуин, и 2) СУПЕРМЕН **** СУЩЕСТВУЕТ ВО ВСЕЛЕННОЙ РИВЗА».

Кроме этого, появились фото съемок сцены, в которой Бэтмен в вингсьюте прыгает с башни старинного здания.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В фильме Ривза не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого режиссер намерен показать, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

«Бэтмен» ожидается в кинотеатрах 4 марта 2022 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Фото: DC Comics

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