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Видео со съемок «Мстители: Финал»: Репетиция драки Соколиного Глаза в Токио

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Постановщица трюков Моник Гэндертон опубликовала в Instagram видео со съемочной площадки блокбастера «Мстители: Финал». В ролике каскадеры репетируют сцену драки между Ронином, новым альтер эго Клинта Бартона, и главой якудза. Особенно примечательно, как работает в сцене оператор, который постоянно перемещается по площадке.

«Обожаю эту репетицию драки Ронина в „Финале“ с каскадерами Кайлом МакЛином и Акихиро Хагой! Много танцев с камерой от гениального оператора Джеффа Хейли!» — написала Гэндертон.

Гэндертон регулярно публикует в Instagram фото и видео со съемок фильмов Marvel. Например, как каскадеры отыгрывали битву на мосту в «Тор: Рагнарёк».

Или как Ллойд Бейтман изображает Халка на площадке «Войны бесконечности».

Заключительная часть «саги бесконечности» киновселенной Marvel, «Финал», стала самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции) и самым прибыльным фильмом 2019 года. Общие сборы картины составили 2,79 млрд долларов. Блокбастер также стал невероятно успешным в России, заняв второе место в списке самых кассовых проектов отечественного проката.

«Мстители: Финал» и другие фильмы Marvel вы прямо сейчас можете посмотреть в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.

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