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Фото со съемок «Миссия: невыполнима 7»: Погоня в Риме с Томом Крузом и Хейли Этвелл

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Работа над продолжением экшен-франшизы «Миссия: невыполнима» продолжается, и в сети появились новые фотографии со съемочной площадки в Риме. На камеру удалось поймать съемки погони с участием Тома Круза и Хейли Этвелл. В одной сцене звезда серии разъезжает на полицейском мотоцикле вокруг Колизея, а в другой скрывается от полиции вместе с Этвелл.

Режиссер Кристофер МакКуорри работает над седьмым и восьмым фильмами параллельно. Какие-либо подробности сюжетов продолжения не раскрываются. Вместе с ветеранами экшен-франшизы в новых фильмах на экране появятся Этвелл, Пом Клементьефф и Шей Уигэм. Неизвестно, кого они сыграют.

Источник: JustJared

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