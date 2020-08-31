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Фото со съемок «Бэтмена»: Пингвин, Селина Кайл и мрачный Брюс Уэйн

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В Ливерпуле возобновилась работа над фильмом Мэтта Ривза «Бэтмен», и в сети появились новые фотографии с площадки. На камеру поймали съемки сцены похорон, фрагмент которой есть в тизере. Кроме Роберта Паттинсона, на фото представлены Зои Кравиц и Джон Туртурро, персонажи которых, судя по всему, как-то связаны, и Колин Фаррелл, неузнаваемый в гриме Пингвина (Освальда Кобблпота).

Появилось также видео с площадки.

В фильме Ривза не будет истории происхождения Бэтмена. Вместо этого режиссер намерен показать, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

«Бэтмен» ожидается в кинотеатрах 4 марта 2022 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

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