Режиссер «Не время умирать» снял «один из лучших фильмов о Бонде», уверены продюсеры франшизы

В интервью The Wall Street Journal о работе с Кэри Фукунагой над боевиком «Не время умирать» продюсер франшизы Барбара Брокколи заявила, что режиссер превзошел все ожидания. По ее словам, Фукунага — перфекционист, который сделал «классический фильм о Бонде».

«Он значительно превзошел все возможные ожидания, — говорит Брокколи. — Он снял, наверное, один из лучших фильмов о Бонде. Он сделал картину грандиозного масштаба, но в ней также есть потрясающая, потрясающая камерность. Это классический фильм о Бонде, но также и фильм Кэри Фукунаги».

Продюсеры франшизы остались настолько довольны Фукунагой и «Не время умирать», что даже подумывают предложить ему снять 26-й фильм о Бонде. Фукунага признает, что и сам не против вновь поработать над боевиком об агенте 007.

«Не время умирать» — последний фильм с Дэниэлом Крэйгом в роли Джеймса Бонда. По сюжету 007 временно оставляет службу и отправляется на Ямайку. Отпуск прерывает его старый знакомый Феликс Лейтер из ЦРУ, который просит Бонда о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем ожидалось, и 007 попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

В связи с пандемией коронавируса релиз картины несколько раз переносили, и теперь «Не время умирать» ожидается в кинотеатрах 2 апреля 2021-го.

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Источник: The Wall Street Journal

Фото: Getty Images