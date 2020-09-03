КиноПоиск HD и Яндекс.Музыка в одной подписке
Первые 30 дней бесплатно
КиноПоиск

Режиссер «Не время умирать» снял «один из лучших фильмов о Бонде», уверены продюсеры франшизы

Обсудить0

В интервью The Wall Street Journal о работе с Кэри Фукунагой над боевиком «Не время умирать» продюсер франшизы Барбара Брокколи заявила, что режиссер превзошел все ожидания. По ее словам, Фукунага — перфекционист, который сделал «классический фильм о Бонде».

«Он значительно превзошел все возможные ожидания, — говорит Брокколи. — Он снял, наверное, один из лучших фильмов о Бонде. Он сделал картину грандиозного масштаба, но в ней также есть потрясающая, потрясающая камерность. Это классический фильм о Бонде, но также и фильм Кэри Фукунаги».

Продюсеры франшизы остались настолько довольны Фукунагой и «Не время умирать», что даже подумывают предложить ему снять 26-й фильм о Бонде. Фукунага признает, что и сам не против вновь поработать над боевиком об агенте 007.

«Не время умирать» — последний фильм с Дэниэлом Крэйгом в роли Джеймса Бонда. По сюжету 007 временно оставляет службу и отправляется на Ямайку. Отпуск прерывает его старый знакомый Феликс Лейтер из ЦРУ, который просит Бонда о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем ожидалось, и 007 попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

В связи с пандемией коронавируса релиз картины несколько раз переносили, и теперь «Не время умирать» ожидается в кинотеатрах 2 апреля 2021-го.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: The Wall Street Journal

Фото: Getty Images

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Режиссер «Не время умирать» Кэри Фукунага поставит первые эпизоды сериала «Властелины воздуха»

Режиссер «Не время умирать» Кэри Фукунага поставит первые эпизоды сериала «Властелины воздуха»

9 октября3
Билли Айлиш выпустила музыкальное видео на песню для фильма «Не время умирать»

Билли Айлиш выпустила музыкальное видео на песню для фильма «Не время умирать»

1 октября9
Новый трейлер «Не время умирать»: Джеймс Бонд против призраков прошлого

Новый трейлер «Не время умирать»: Джеймс Бонд против призраков прошлого

3 сентября10
Автор GQ считает, что Том Харди — идеальный Бонд. Он доказал это на примере «Начала» и «Выжившего»

Автор GQ считает, что Том Харди — идеальный Бонд. Он доказал это на примере «Начала» и «Выжившего»

28 сентября48

Главное сегодня

КиноПоиск HD

Инструкция для родителей: 25 отличных фильмов, которые стоит посмотреть школьникам

Сегодня4
Инструкция для родителей: 25 отличных фильмов, которые стоит посмотреть школьникам
Иван Ургант и голый режиссер: 11 главных фильмов и сериалов про порно

Иван Ургант и голый режиссер: 11 главных фильмов и сериалов про порно

Вчера7
Премьера на КиноПоиске: Трейлер фильма «Человек из Подольска»

Премьера на КиноПоиске: Трейлер фильма «Человек из Подольска»

11 минут назад0
Владельцы европейских кинотеатров раскритиковали Disney за перенос «Души» на стриминг

Владельцы европейских кинотеатров раскритиковали Disney за перенос «Души» на стриминг

час назад1
«Бегущий по лезвию»: Как Вангелис создал звуковой образ будущего
Шум и яркость

Подкаст«Бегущий по лезвию»: Как Вангелис создал звуковой образ будущего

Вчера1
Кинокритик Антон Долин покинул экспертный совет Фонда кино

Кинокритик Антон Долин покинул экспертный совет Фонда кино

3 часа назад6
«Фильм, полный грандиозных идей»: Что пишут критики о мультфильме Pixar «Душа»

«Фильм, полный грандиозных идей»: Что пишут критики о мультфильме Pixar «Душа»

Сегодня, 13:012
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт