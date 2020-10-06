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«Бэтмена» перенесли на 2022 год. «Матрица 4» увидит свет раньше — в 2021 году

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Warner Bros. внесла изменения в график ожидаемых релизов. После того как «Дюну» Дени Вильёва перенесли на 1 октября 2021 года, студии пришлось убрать с этой даты «Бэтмена». Теперь лента Мэтта Ривза ожидается в кинотеатрах 4 марта 2022 года.

4 марта студия планировала выпустить экранизацию игры «Minecraft», но теперь проект остался без точной даты релиза.

Вместе с тем «Матрица 4» теперь выйдет на несколько месяцев раньше — 22 декабря 2021-го, а не 1 апреля 2022-го, как планировалось до этого.

Обновленный график Warner Bros. выглядит так:

Релиз «Чудо-женщины: 1984» по-прежнему запланирован на 25 декабря 2020-го.

Режиссер «Шазама!» Дэвид Ф. Сандберг в Instagram пошутил, что перенос сиквела даст ему возможность поработать над продолжением его другого хита — «Я показываю вам фак четыре часа».

«У меня хорошие новости и плохие новости, — написал Сандберг. — Плохая новость заключается в том, что из-за большой перестановки даты релиза „Шазам 2“ выйдет летом 2023 года. Хорошая новость в том, что у меня теперь есть время заняться продолжением моего самого популярного среди критиков фильма — „Я показываю вам фак еще 4 часа“».

Кинотеатры Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, крупнейших кинорынков США, по-прежнему не работают из-за пандемии. Недавно киносети Cineworld и Regal объявили о временном закрытии своих кинотеатров в Великобритании из-за отсутствия крупных релизов. Незадолго до этого MGM перенесла премьеру «Не время умирать» с ноября 2020 года на апрель 2021-го.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline

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