Слух дня: Бен Аффлек готов вернуться к роли Бэтмена в сольном проекте

Согласно информации WeGotThisCovered, Бен Аффлек не против сделать сольный фильм о Бэтмене, но при условии, что он получит полный контроль над проектом. Как утверждается, на данный момент речь идет о приквеле «Бэтмен против Супермена», что может развязать Аффлеку руки в плане истории, а проект, скорее всего, выйдет на HBO Max.

На данный момент эта информация — лишь слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием или представителями актера.

В 2016 году Аффлека назначили постановщиком сольного фильма о Темном рыцаре. Он долгое время работал над сценарием картины, где также должен был исполнить главную роль, но в итоге оставил режиссерское кресло проекта. Позже он признал, что просто не справился. Впоследствии актер заявил, что не планирует возвращаться к роли Бэтмена и окончательно расстался с персонажем.

Однако в августе 2020-го режиссер «Флэша» Андрес Мускетти объявил, что Аффлек вновь сыграет Бэтмена и появится в камео в фильме о самом быстром супергерое DC. Премьера картины намечена на 3 июня 2022 года.

Источник: WeGotThisCovered